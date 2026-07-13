Trump diz que EUA receberão dinheiro para monitorar Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos receberão um pagamento para vigiar o Estreito de Ormuz, após declarar que sua força naval está "tomando o controle" dessa via marítima estratégica.
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"Nos tornaremos os guardiões do Estreito", disse Trump à Fox News, acrescentando que os Estados Unidos estavam vigiando o local "sem receber nada em troca", mas que agora seriam reembolsados por nações ricas.
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"Vamos receber dinheiro para protegê-lo. Muito dinheiro. Tudo o que queremos é ser reembolsados por fazer tudo isso, por colocar nosso povo em perigo", afirmou.
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"Estamos tomando o controle do Estreito. Eles não têm nada. Eles não têm nada", insistiu Trump, em alusão à suposta vulnerabilidade militar iraniana.
O mandatário também se queixou do que considera artimanhas dos iranianos na hora de negociar. "Ontem eles tiveram uma reunião de 11 horas... E tudo foi acertado. E eles saem da sala, ligam de novo e dizem que precisamos fazer algumas mudanças", acrescentou, sem detalhar quais alterações haviam sido solicitadas.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse nesta segunda-feira que o governo estava conversando com mediadores do Catar, do Paquistão e de Omã, em uma tentativa de evitar uma escalada da guerra.
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