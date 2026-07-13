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Série de explosões foi ouvida em Kiev após alerta de mísseis

Segundos fontes à 'AFP', os incêndios foram registrados no distrito de Holosiiv, sul da capital depois da meia noite

Equipes de resgate trabalham em um prédio residencial de vários andares danificado após um ataque com mísseis russos à capital ucraniana, Kiev, em 6 de julho de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia - (crédito: GENYA SAVILOV / AFP)
Equipes de resgate trabalham em um prédio residencial de vários andares danificado após um ataque com mísseis russos à capital ucraniana, Kiev, em 6 de julho de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia - (crédito: GENYA SAVILOV / AFP)

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev, capital da Ucrânia, pouco depois da meia-noite desta terça-feira 14/7 (data local), constatou um jornalista da AFP, após a Força Aérea ucraniana alertar para a aproximação de vários mísseis.

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"Os sistemas de defesa antiaérea estão em ação na capital. O inimigo está atacando Kiev com mísseis balísticos", informou o prefeito Vitali Klitschko em uma mensagem publicada no Telegram.

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Segundo a mesma fonte, incêndios foram registrados no distrito de Holosiiv, no sul de Kiev.

As sirenes de alerta aéreo começaram a soar na capital antes que cerca de meia dúzia de explosões fossem ouvidas, constatou a AFP no local.

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Por AFP
postado em 13/07/2026 21:47
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