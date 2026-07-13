Série de explosões foi ouvida em Kiev após alerta de mísseis

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev, capital da Ucrânia, pouco depois da meia-noite desta terça-feira 14/7 (data local), constatou um jornalista da AFP, após a Força Aérea ucraniana alertar para a aproximação de vários mísseis.
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"Os sistemas de defesa antiaérea estão em ação na capital. O inimigo está atacando Kiev com mísseis balísticos", informou o prefeito Vitali Klitschko em uma mensagem publicada no Telegram.
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Segundo a mesma fonte, incêndios foram registrados no distrito de Holosiiv, no sul de Kiev.
As sirenes de alerta aéreo começaram a soar na capital antes que cerca de meia dúzia de explosões fossem ouvidas, constatou a AFP no local.