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INGLATERRA

Piloto voa por duas horas e desenha mensagem inusitada no céu; veja vídeo

Durante um voo de teste na Inglaterra, o piloto aproveitou o trajeto para escrever "Estou entediado" no céu, surpreendendo internautas e divertindo a própria empresa

Voo de teste saiu de Liverpool e teve duração aproximada de duas horas - (crédito: reprodução/Flightradar24 )
Voo de teste saiu de Liverpool e teve duração aproximada de duas horas - (crédito: reprodução/Flightradar24 )

A plataforma global de rastreamentos de voos em tempo real Flightradar24 chamou atenção dos internautas na terça-feira (14/7), após postar nas redes sociais um registro de voo de teste na Inglaterra. Nas imagens o piloto forma uma mensagem curiosa durante as duas horas de voo: “I’m bored”, que significa “Estou entediado” em português.

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A ação aconteceu no último sábado (11/7), quando um piloto da companhia aérea Ravenair decolou em um Piper Tomahawk, aeronave de pequeno porte frequentemente utilizada em treinamentos e voos de instrução. O voo de teste saiu de Liverpool e teve duração aproximada de duas horas, e sobrevoou diferentes regiões da Inglaterra, incluindo a Península de Wirral, Cheshire e áreas próximas ao norte do País de Gales. 

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Ao longo do trajeto, o desenho formado pela rota revelou a frase “I’m bored”, rapidamente compartilhada nas redes. Em entrevista ao BBC, o gerente de operações da Ravenair, Wayne Barrett, entrou no clima da brincadeira: “Acho que o piloto estava um pouco entediado, já que era apenas um voo de teste. Mas, pensando bem, foi uma pilotagem bastante habilidosa”, afirmou.

Barrett também garantiu que a atitude não gerou punições ao profissional. “Ele não está em apuros, mas isso chamou bastante atenção. O avião já está de volta ao hangar em segurança e o piloto está de folga”, completou.

A criatividade do piloto viralizou entre usuários de plataformas de monitoramento de voos e nas redes sociais, onde internautas elogiaram tanto o bom humor quanto a precisão necessária para desenhar letras gigantes utilizando apenas a trajetória da aeronave.

Veja o vídeo: 

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 15/07/2026 15:21
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