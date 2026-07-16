Fóssil de Tiranossauro Rex é leiloado por valor recorde

O fóssil de "Gus Rex" foi descoberto e escavado na Formação Hell Creek, em uma propriedade particular no Condado de Harding, Dakota do Sul, EUA - (crédito: MatthewSherman/Sotheby 's)

Um fóssil de Tyrannosaurus rex apelidado de “Gus” foi leiloado nesta terça-feira (15/7), em Nova York, pelo valor de US$ 50,1 milhões (cerca de R$ 256,7 milhões). Esse é o maior valor já pago por um fóssil, superando o recorde anterior, registrado em 2024, quando o estegossauro Apex foi vendido por US$ 44,6 milhões.

Gus foi encontrado por Thomas Heitkamp em um rancho do pecuarista Gary “Gus” Licking, na Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Licking sempre teve interesse pela história das próprias terras e, após encontrar dentes e pequenos fragmentos ósseos na fazenda, acreditou que poderia haver algo importante sob a superfície.

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Assim, o pecuarista chamou Heitkamp e a equipe para realizar a escavação. O trabalho ocorreu entre 2021 e 2023, enquanto a preparação do fóssil levou mais de três anos, até que ele pudesse ser levado a leilão agora em 2026.

“Ver a dedicação da equipe, trabalhando arduamente em conjunto para preservar cada detalhe, foi fenomenal e esclarecedor. Poucas pessoas sabem o que é preciso para trazer um espécime dessa magnitude ao público”, afirmou, em comunicado, Dana Licking, esposa do falecido Gary “Gus” Licking.

A história do gigante do passado

Estima-se que o dinossauro viveu há cerca de 67 milhões de anos. Os ossos do animal apresentam marcas que indicam ferimentos sofridos ao longo da vida, como um crânio com marcas de mordidas e costelas fraturadas que cicatrizaram, sugerindo que ele sobreviveu a esses episódios.

O comprador ainda não foi identificado. Por isso, não se sabe se o fóssil será destinado a um museu. Alguns especialistas apontam que a venda para um colecionador particular pode restringir o acesso de pesquisadores e do público ao exemplar.

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Gus é o T. rex mais completo já encontrado, com quase 4 metros de altura e 11 metros de comprimento. O fóssil reúne 183 elementos ósseos, incluindo todas as partes do crânio e uma dentição praticamente completa. O lance inicial estimado variava entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões. No entanto, houve uma disputa entre sete interessados durante cerca de 10 minutos, segundo a emissora norte-americana NBC.

Cassandra Hatton, executiva da casa de leilões Sotheby’s, afirmou que o mercado responde quando exemplares excepcionais são preservados corretamente. “Gus não é apenas uma descoberta excepcional, mas um espécime que foi escavado, documentado, preparado e cuidado com verdadeira excelência.”



















*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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