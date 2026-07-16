EUA limitam validade de vistos para estudantes e jornalistas

Trump tem endurecido a emissão de vistos para os EUA - (crédito: AFP)

Estudantes estrangeiros, jornalistas e participantes de programas de intercâmbio serão afetados pela medida anunciada nesta quinta-feira (16/7) pelo governo dos Estados Unidos (EUA). A nova regra do Departamento de Segurança Interna (DHS) prevê que os vistos dessas categorias passarão a ter um prazo fixo de validade.

Atualmente os vistos em questão são válidos durante toda a duração do curso ou do intercâmbio ou durante a vigência do contrato de trabalho, no caso de jornalistas. De acordo com o anúncio norte-americano, o visto para estudantes estrangeiros passa a ter validade de quatro anos, enquanto para jornalistas o prazo de validade é de 240 dias. A medida ainda determina uma regra específica para os profissionais da imprensa chineses, neste caso o visto de trabalho tem um prazo de 90 dias.

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A nova regra ainda impede que estudantes de pós-graduação realizem transferência para outra instituição de ensino sem autorização prévia.De acordo com o DHS, indivíduos que desejarem estender o visto devem solicitar a prorrogação de validade ao departamento ou deixar os Estados Unidos e pedir uma nova autorização.

A nova medida deve passar por revisão no Congresso norte-americano e passa a valer após 60 dias da publicação no Registro Federal. O governo Donald Trump alega que a decisão foi tomada por causa do aumento expressivo nos pedidos de vistos.

