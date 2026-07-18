Primeiro prefeito abertamente gay do México é assassinado com tiros no rosto

Benjamin Medrano, ex-prefeito de Fresnillo, cidade no estado de Zacatecas, no México, foi assassinado com tiros no rosto. De acordo com as autoridades locais, o político foi atingido logo após sair de uma sorveteria no bairro de Santa Elena de La Cruz. O crime ocorreu na última terça-feira (7/7), na cidade de Guadalajara.

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Os detalhes sobre o atentado ainda estão sob investigação. O jornal El Financiero informou que um único suspeito fugiu de moto após o ataque. Por outro lado, veículos locais indicaram a participação de dois suspeitos na ação.

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Logo após a confirmação da morte de Medrano Quezada, a Câmara Municipal de Fresnillo manifestou pesar em comunicado oficial: "Expressamos nossas mais profundas condolências aos familiares e amigos, acompanhando-os com respeito neste momento de dor e desejando força diante desta perda irreparável. Descanse em paz."

Até o momento, as autoridades locais não divulgaram informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito foi preso.