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VIOLÊNCIA

Primeiro prefeito abertamente gay do México é assassinado com tiros no rosto

Crime ocorreu na última terça-feira (7/7), na cidade de Guadalajara. Até o momento, as autoridades locais não divulgaram informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito foi preso

Benjamin Medrano - (crédito: Reprodução/Instagram/@gaytimes)
Benjamin Medrano - (crédito: Reprodução/Instagram/@gaytimes)

Benjamin Medrano, ex-prefeito de Fresnillo, cidade no estado de Zacatecas, no México, foi assassinado com tiros no rosto. De acordo com as autoridades locais, o político foi atingido logo após sair de uma sorveteria no bairro de Santa Elena de La Cruz. O crime ocorreu na última terça-feira (7/7), na cidade de Guadalajara.

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Os detalhes sobre o atentado ainda estão sob investigação. O jornal El Financiero informou que um único suspeito fugiu de moto após o ataque. Por outro lado, veículos locais indicaram a participação de dois suspeitos na ação.

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Logo após a confirmação da morte de Medrano Quezada, a Câmara Municipal de Fresnillo manifestou pesar em comunicado oficial: "Expressamos nossas mais profundas condolências aos familiares e amigos, acompanhando-os com respeito neste momento de dor e desejando força diante desta perda irreparável. Descanse em paz."

Até o momento, as autoridades locais não divulgaram informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito foi preso.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 18/07/2026 18:45
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