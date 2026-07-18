Ucrânia faz ataques massivos em centros logísticos da Rússia; oito morreram

Ataques de drones ucranianos contra centros logísticos na Rússia provocaram pelo menos oito mortes e feriram dezenas de pessoas neste sábado (18/7). Em Kotovsk, o governador Evgueni Pervishov informou no Telegram que a investida contra um complexo da gigante do comércio eletrônico Wildberries matou sete funcionários e deixou outros 24 feridos. Na região de Moscou, a queda de outra aeronave não tripulada em um galpão da mesma empresa, na cidade de Elektrostal, resultou em uma morte e 37 feridos, segundo o governador Andrei Vorobyov.

A imprensa internacional relata uma densa fumaça e forte mobilização de bombeiros no local. De acordo com o prefeito Sergey Sobyanin, as defesas antiaéreas interceptaram a maioria dos mais de 370 drones lançados contra a área da capital durante a madrugada, sendo 64 destruídos nos arredores de Moscou.

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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, confirmou no X que os alvos foram duas grandes instalações logísticas nas regiões de Moscou e Tambov, localizadas a centenas de quilômetros da linha de frente. Zelensky explicou que os locais armazenavam componentes essenciais para a fabricação de drones e equipamentos de navegação. Essa intensificação das investidas de Kiev busca conter as receitas do conflito iniciado por Moscou em fevereiro de 2022. Em contrapartida, as autoridades ucranianas relataram que ataques russos em seu próprio território deixaram um morto e 13 feridos nas últimas horas.

*Com informações da agência France-Press

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