Andrew e Tristan Tate, influenciadores do movimento "redpill", são presos

O influenciador radical Andrew Tate e seu irmão Tristan foram presos neste sábado (18) em Miami, informou o Serviço de Delegados dos Estados Unidos à AFP, enquanto o site TMZ divulgou um vídeo de agentes colocando os dois sob custódia.
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A Promotoria da Coroa do Reino Unido também afirmou em um comunicado que os Tate, que enfrentam acusações no Reino Unido, foram presos pelas autoridades americanas. Segundo o comunicado, os promotores britânicos buscarão a extradição dos irmãos por acusações que incluem estupro, tráfico humano e agressão.
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postado em 19/07/2026 07:45