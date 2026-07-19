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ESTADOS UNIDOS

Andrew e Tristan Tate, influenciadores do movimento "redpill", são presos

Promotores britânicos buscarão a extradição dos irmãos por acusações que incluem estupro, tráfico humano e agressão

Andrew Tate (à esquerda) e seu irmão Tristan Tate - (crédito: DANIEL MIHAILESCU / AFP)
Andrew Tate (à esquerda) e seu irmão Tristan Tate - (crédito: DANIEL MIHAILESCU / AFP)

O influenciador radical Andrew Tate e seu irmão Tristan foram presos neste sábado (18) em Miami, informou o Serviço de Delegados dos Estados Unidos à AFP, enquanto o site TMZ divulgou um vídeo de agentes colocando os dois sob custódia.

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A Promotoria da Coroa do Reino Unido também afirmou em um comunicado que os Tate, que enfrentam acusações no Reino Unido, foram presos pelas autoridades americanas. Segundo o comunicado, os promotores britânicos buscarão a extradição dos irmãos por acusações que incluem estupro, tráfico humano e agressão.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 19/07/2026 07:45
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