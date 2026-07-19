Rubio recebe presidente do Líbano e defende acordo de paz no Oriente Médio

Em publicação no X, Rubio afirmou que os EUA seguem "comprometidos com os esforços do Líbano para proporcionar segurança, paz e um futuro melhor para o povo libanês." - (crédito: AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, recebeu neste domingo o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Os dois falaram sobre a implementação do Quadro Trilateral, acordo de paz assinado em 26 de junho entre os dois países e Israel.

Durante o encontro, Rubio "elogiou a coragem do governo do Líbano, sob a liderança do presidente Aoun, por seu esforço determinado em recuperar a soberania do Líbano, desarmar o Hezbollah e desmantelar sua infraestrutura terrorista, além de avançar em direção à paz", afirmou o Departamento de Estado dos EUA em nota.

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Em publicação no X, Rubio afirmou que os EUA seguem "comprometidos com os esforços do Líbano para proporcionar segurança, paz e um futuro melhor para o povo libanês."