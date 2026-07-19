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Rubio recebe presidente do Líbano e defende acordo de paz no Oriente Médio

Em publicação no X, Rubio afirmou que os EUA seguem "comprometidos com os esforços do Líbano para proporcionar segurança, paz e um futuro melhor para o povo libanês

Em publicação no X, Rubio afirmou que os EUA seguem
Em publicação no X, Rubio afirmou que os EUA seguem "comprometidos com os esforços do Líbano para proporcionar segurança, paz e um futuro melhor para o povo libanês." - (crédito: AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, recebeu neste domingo o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Os dois falaram sobre a implementação do Quadro Trilateral, acordo de paz assinado em 26 de junho entre os dois países e Israel.

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Durante o encontro, Rubio "elogiou a coragem do governo do Líbano, sob a liderança do presidente Aoun, por seu esforço determinado em recuperar a soberania do Líbano, desarmar o Hezbollah e desmantelar sua infraestrutura terrorista, além de avançar em direção à paz", afirmou o Departamento de Estado dos EUA em nota.

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Em publicação no X, Rubio afirmou que os EUA seguem "comprometidos com os esforços do Líbano para proporcionar segurança, paz e um futuro melhor para o povo libanês."

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 19/07/2026 20:10
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