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ORIENTE MÉDIO

Gabinete de Netanyahu critica prefeito de NY após comentário sobre prisão

Mamdani afirmou em uma entrevista publicada pelo jornal The New York Times que está estudando, junto com a equipe jurídica da cidade, a autoridade que tem como prefeito para ordenar ao Departamento de Polícia de Nova York que detenha um governante estrangeiro

Segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), estrutura subterrânea tinha mais de 200 metros de comprimento e abrigava quatro poços de lançamento e doze câmaras com armamento - (crédito: Ilia Yerfimovich/AFP)
Segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), estrutura subterrânea tinha mais de 200 metros de comprimento e abrigava quatro poços de lançamento e doze câmaras com armamento - (crédito: Ilia Yerfimovich/AFP)

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou neste domingo (19) o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, depois que o dirigente afirmou estar considerando prender o líder durante a Assembleia Geral da ONU.

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"O sr. Mamdani deveria concentrar-se em reparar o dano que suas políticas causaram a Nova York", declarou o gabinete de Netanyahu em uma publicação no X.

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"Assim como Karim Khan, Mamdani parece interessado em desviar a atenção pública de suas loucuras e atacar o líder do Estado judeu e a única democracia no Oriente Médio", acrescentou o gabinete em referência a um ex-procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Mamdani afirmou em uma entrevista publicada pelo jornal The New York Times que está estudando, junto com a equipe jurídica da cidade, a autoridade que tem como prefeito para ordenar ao Departamento de Polícia de Nova York que detenha um governante estrangeiro.

"Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia", disse Mamdani ao The New York Times. "Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional."

"Seja lá o que a lei me permitir fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos", afirmou o prefeito, a poucas semanas da Assembleia Geral da ONU de setembro, quando líderes mundiais se reunirão na sede do organismo em Nova York.

O gabinete de Netanyahu respondeu criticando Mamdani e também o tribunal internacional de Haia e afirmou que essa corte não tem jurisdição nos Estados Unidos nem em Israel.

O TPI emitiu em 2024 uma ordem de prisão contra Netanyahu por acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados com a ofensiva de Israel em Gaza após o ataque de 7 de outubro de 2023 perpetrado pelo movimento islamista palestino Hamas.

"Essa falsa ordem de prisão contra o primeiro-ministro Netanyahu foi emitida por um ex-procurador-geral em desgraça, Karim Khan", destacou o gabinete de Netanyahu.

O gabinete disse que o tribunal publicou o mandado poucos dias antes de virem à tona acusações de abusos sexuais contra o procurador, assegurando se tratar de uma tentativa de Khan de "desviar a atenção".

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Por AFP
postado em 19/07/2026 19:07
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