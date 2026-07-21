EUA recalculam gastos de guerra do Irã; valor se aproxima de R$ 200 bilhões

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira (21/7) que o governo recalculou os gastos da guerra contra o Irã. O valor agora chega a U$S 37,5 bilhões (mais de R$ 190 bilhões), um aumento de quase 30% em relação à estimativa anterior.
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*Matéria em atualização
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Por Ronayre Nunes
postado em 21/07/2026 18:17