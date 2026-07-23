EU multa Google em 890 milhões de euros por violar regras digitais

A empresa terá um prazo de 60 dias para adequar suas operações às determinações. - (crédito: Divulgação/Google)

A Comissão Europeia multou o Google em € 890 milhões, cerca de R$ 5,1 bilhões na cotação atual, por descumprir o Regulamento dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês). Em nota divulgada nesta quinta-feira (23/7), a Comissão afirmou haver duas infrações diferentes.

A primeira violação seria a preferência da Google pelos serviços da própria empresa em sua ferramenta de pesquisas, Google Search. Além dessa, o órgão diz ter identificado restrições impostas a desenvolvedores de aplicativos no Google Play.

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Cada transgressão recebeu uma multa equivalente, sendo uma no valor de € 460 milhões (aproximadamente R$2,3 bilhões) e a outra no valor de € 430 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões). A Google ainda pode apresentar recursos contra as decisões.

A investigação teve início em 25 de março de 2024. Quase um ano depois, em 19 de março de 2025, o órgão comunicou ao Google seu parecer preliminar de que a companhia descumpria o DMA.

As duas decisões obrigam o Google a interromper as práticas consideradas irregulares pela Comissão Europeia. A empresa terá um prazo de 60 dias para adequar suas operações às determinações. Se descumprir a ordem, poderá sofrer a aplicação de multas periódicas.

Tratamento preferencial

Segundo a Comissão Europeia, a investigação concluiu que o Google "dá tratamento preferencial aos seus próprios serviços, incluindo compras, hotéis, transportes e resultados esportivos". Para o órgão, a conduta infringe as regras do DMA, que proíbem plataformas digitais de favorecerem seus próprios produtos e serviços em detrimento de concorrentes nos resultados de busca.

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"O Google apresenta os seus próprios serviços com maior destaque nos resultados de pesquisa, incluindono topo da página de resultados ou através da utilização de recursos visuais e filtros melhorados, enquanto serviços semelhantes de terceiros não têm o mesmo destaque", afirma o comunicado divulgado pela Comissão.

Desenvolvedores de aplicativos

A segunda frente da investigação trata das regras de direcionamento adotadas na Google Play. O DMA estabelece que desenvolvedores de aplicativos devem ter liberdade para informar os usuários, sem cobrança adicional, sobre opções alternativas de compra, muitas vezes mais econômicas, e encaminhá-los para sites próprios ou outras lojas de aplicativos para concluir as transações.

Na avaliação da Comissão Europeia, o Google restringiu a possibilidade de desenvolvedores divulgarem, promoverem e fecharem negócios com consumidores por meio de canais alternativos, como lojas de aplicativos de terceiros. O órgão também considerou incompatíveis com o DMA tanto o valor quanto o período de cobrança das taxas exigidas pela empresa pela aquisição inicial de clientes por meio da Google Play.

Adaptações

A Comissão informou ainda que o Google já começou a testar alterações na forma como exibe seus próprios serviços no mecanismo de busca. As mudanças propostas para anúncios de compras e conteúdos relacionados, como resultados esportivos, seguem em análise pelas autoridades europeias.

Além disso, a empresa apresentou uma proposta para aplicar os princípios da decisão aos recursos AI Overviews e AI Mode. As modificações implementadas nas regras de direcionamento da Google Play também passarão por avaliação da Comissão para verificar se atendem às exigências da ordem de conformidade.