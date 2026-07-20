Pesquisadores criam método para baratear extração de lítio

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, desenvolveram um método para extrair lítio de rochas com menor gasto energético e potencial redução de custos. A tecnologia substitui uma etapa que exige temperaturas próximas de 1.000°C por uma reação química realizada em condições mais brandas. O avanço pode beneficiar a produção do metal usado em baterias de celulares, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

Publicado na revista Science, o estudo busca ampliar o aproveitamento de reservas de lítio que hoje apresentam custo elevado de exploração. Por isso, a pesquisa focou em um mineral rico em lítio presente em rochas duras, o espodumênio. Atualmente, a indústria aquece esse material em altas temperaturas e, depois, utiliza ácido sulfúrico para separar o metal. A técnica é consolidada, mas exige grande quantidade de energia e gera resíduos com compostos de enxofre, que podem causar impactos ambientais quando descartados de forma inadequada.

Processo

A alternativa proposta pelos cientistas utiliza uma solução de fluoreto de amônio — composto formado por amônia e ácido fluorídrico — aquecida a aproximadamente 70°C. A substância reage com a espodumena e rompe sua estrutura, permitindo a liberação do lítio sem o tratamento térmico inicial. Após a reação, os pesquisadores separam os elementos presentes na rocha. O lítio permanece na solução como fluoreto de lítio e pode ser transformado em componentes usados na fabricação de eletrólitos de baterias. Esses materiais permitem o transporte de íons dentro do dispositivo, processo necessário para armazenar e fornecer energia.

O método também aproveita os demais componentes do minério. O silício é convertido em sílica, utilizada na fabricação de vidro, cerâmica e concreto. O alumínio dá origem à alumina, matéria-prima empregada na produção de alumínio e em aplicações industriais. Outro destaque é a recuperação dos reagentes químicos. O fluoreto de amônio pode ser reutilizado no próprio sistema, reduzindo perdas de material e a geração de resíduos. O estudo aponta, porém, que o uso de substâncias corrosivas, como o fluoreto de hidrogênio, exige medidas rigorosas de segurança.

Para o químico Fernando Galembeck, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC), a tecnologia aprimora uma linha de pesquisa já conhecida. "No caso do MIT, o espodumênio, um silicato de lítio e alumínio, é solubilizado com fluoreto de amônio, liberando o lítio. Ainda não é adotado porque os custos são mais elevados que no processo hoje dominante, mas poderá tornar-se viável se o fluoreto de amônio puder ser reciclado com alto rendimento. Esse é o atual gargalo", explica.

O pesquisador destaca ainda que a venda dos subprodutos pode contribuir para a viabilidade econômica da proposta. "O aproveitamento de subprodutos, como sílica e alumina, também poderá contribuir para tornar o processo economicamente viável", afirma. De acordo com os autores do estudo, a técnica pode reduzir o custo de processamento da espodumena de cerca de US$ 9 mil para pouco mais de US$ 5 mil por tonelada de lítio produzido. Se alcançar escala industrial, o método poderá diversificar as fontes de obtenção do mineral e fortalecer a cadeia de produção de baterias. (RL)

Curiosidade

Para explicar o princípio químico envolvido, Galembeck recorre a uma comparação com uma cena conhecida da série Breaking Bad: "A química usada no processo do MIT é análoga à de uma cena muito lembrada da série, em que um bandido tenta destruir um cadáver em uma banheira. Tinha-lhe sido recomendado comprar uma banheira de plástico, mas o bandido resolveu caprichar e comprou uma banheira de louça. Como a louça não resiste ao fluoreto (de hidrogênio, no caso), ela se dissolveu com o cadáver dentro e tudo caiu no andar térreo da casa. Vários plásticos resistem muito bem a fluoretos, ao contrário de cerâmicas e de forma geral".