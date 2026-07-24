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COSTA RICA

Costa Rica prende um dos maiores traficantes de drogas do país

A polícia da Costa Rica prendeu, nesta sexta-feira (24/7), Alejandro Arias Monge, conhecido como "El Diablo", um dos traficantes mais procurados do país

A operação ocorreu na cidade de Río Frío após mais de uma hora de tiroteio, deixando um morto e cinco policiais feridos. Apontado por liderar o narcotráfico e homicídios, a prisão do suspeito é considerada decisiva. - (crédito: AFP)
A operação ocorreu na cidade de Río Frío após mais de uma hora de tiroteio, deixando um morto e cinco policiais feridos. Apontado por liderar o narcotráfico e homicídios, a prisão do suspeito é considerada decisiva. - (crédito: AFP)

A polícia da Costa Rica prendeu, nesta sexta-feira (24/7), um dos narcotraficantes mais procurados do país em uma operação que deixou uma pessoa morta e cinco policiais feridos após mais de uma hora de tiroteio. 

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Nos últimos anos, a Costa Rica, com uma taxa de homicídios projetada em 16,8 por 100 mil habitantes em 2025, deixou de ser o país mais seguro da região devido ao tráfico de drogas.

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 O suspeito foi detido durante uma operação policial realizada na madrugada desta sexta-feira na cidade de Río Frío, na província de Heredia, cerca de 90 quilômetros a nordeste de San José. 

Foi uma operação policial "muito importante" e "bastante complexa", na qual "conseguimos prender Alejandro Arias Monge, conhecido como El Diablo", afirmou Michael Soto, diretor-geral interino do Órgão de Investigação Judicial (OIJ).

 As autoridades costarriquenhas acusam o detido de vários assassinatos e de liderar uma organização dedicada ao tráfico de drogas e a homicídios por encomenda. 

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Por AFP
postado em 24/07/2026 17:12
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