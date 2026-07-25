Mulher é presa nos EUA 14 anos após assassinar amiga com 100 facadas

O assassinato de Irasema Chavez (foto) permaneceu arquivado até que novas tecnologias permitissem identificar a suspeita - (crédito: Reprodução)

14 anos depois do assassinato de Irasema Chavez, a polícia norte-americana identificou e prendeu uma antiga amiga da vítima apontada como suspeita pelo crime.

A investigação avançou após uma nova análise genética realizada a partir de vestígios de sangue encontrados no apartamento onde Chavez foi morta, em 2012. O crime ocorreu em na cidade norte-americana de Arlington, no Texas.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O homicídio havia sido arquivado sem conclusão. A vítima foi encontrada morta dentro de casa após sofrer cerca de 100 golpes de faca. Na ocasião, os investigadores também constataram o desaparecimento de uma televisão do imóvel, item que, segundo a polícia, pode ter sido levado pela autora do crime.

Segundo a imprensa norte-americana, na época, o material genético recolhido na cena do crime passou por exames, mas não houve correspondência com nenhum perfil disponível nos bancos de dados policiais.

Em 2026, porém, as autoridades decidiram submeter a amostra a uma nova tecnologia, conhecida como genealogia genética forense, que permite cruzar informações genéticas com dados genealógicos para encontrar possíveis parentes ou conexões familiares.

Leia também: Adolescentes são resgatadas em investigação de exploração sexual na Asa Norte

A análise levou os investigadores até Mayra Velásquez, que, de acordo com a polícia, tinha uma relação próxima com a vítima e vivia nas proximidades do local do assassinato.

“A Sra. Velasquez foi, em tempos, uma amiga próxima da Sra. Chavez e morava a poucos quilômetros do local do crime”, informou a polícia em comunicado.

Para confirmar a suspeita, os investigadores obtiveram uma nova amostra de DNA de Velásquez e compararam o material com o vestígio encontrado no apartamento. Segundo as autoridades, o resultado apontou compatibilidade entre os dois perfis genéticos.

“Em maio de 2026, os detetives obtiveram uma amostra do DNA da Sra. Velasquez em lixo descartado e a enviaram para um laboratório criminal para análise. O laboratório determinou que o DNA dela correspondia à gota de sangue encontrada no suporte da televisão do quarto”, explicou a polícia texana.

Leia também: Mineira é encontrada morta na Irlanda depois de festa de Réveillon

Os investigadores afirmaram ainda que a presença do sangue na cena do crime pode estar relacionada ao próprio ataque.

“Os detetives observaram que é comum, durante ataques com faca, o agressor se cortar acidentalmente, e acreditam que foi assim que o sangue da Sra. Velasquez foi parar na cena do crime”, acrescentaram.