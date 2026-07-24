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Adolescentes são resgatadas em investigação de exploração sexual na Asa Norte

PCDF realizou, nesta quinta-feira (23/7), operação contra suspeitas de envolvimento na exploração sexual de menores de idade na 704/705 Norte; duas adolescentes estavam no local

As investigações começaram a partir de elementos que indicavam a possível prática de exploração sexual - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)
As investigações começaram a partir de elementos que indicavam a possível prática de exploração sexual - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou um mandado de busca e apreensão em um imóvel na SHCGN 704/705 da Asa Norte na tarde desta quinta (23/7) contra investigadas suspeitas de participação na violência sexual de menores de idade. Duas adolescentes foram encontradas e entregues ao Conselho Tutelar. 

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As investigações começaram a partir de elementos que indicavam a possível prática de exploração sexual, como a identificação de um número telefônico vinculado a anúncios em meios impressos e eletrônicos, usado na divulgação de prostituição. Havia também intenso fluxo de pessoas no local. Também foram encontradas evidências que uma das investigadas administra diversos apartamentos no edifício das ocorrências.

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A partir das informações adquiridas, a Justiça do DF autorizou o mandado de busca e apreensão em quatro apartamentos da Asa Norte para o confisco de aparelhos celulares, computadores e demais dispositivos eletrônicos vinculados às investigadas

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Para preservação e proteção integral de vítimas, especialmente crianças e adolescentes, a investigação segue em sigilo.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 24/07/2026 11:02
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