Incêndios na Espanha e na França forçam a retirada de mais de 250 mil pessoas

Na imagem, os incêndios há 80 km a oeste de Madri neste sábado (25/7) - (crédito: AFP)

Incêndios florestais que atingem a Espanha e a França provocaram neste sábado (25/7) a retirada de mais de 250 mil pessoas de áreas de risco e mobilizaram uma grande operação de combate às chamas. Os focos, que queimam desde a quarta-feira (22/7), são impulsionados por ventos fortes e favorecidos pela seca e pelas ondas de calor registradas na Europa, e avançam sobre regiões povoadas e colocam autoridades em estado de alerta.

Na Espanha, cerca de 70 mil pessoas precisaram deixar suas casas, principalmente na região oeste de Madri. Diante da gravidade da situação, o governo espanhol declarou estado de emergência nacional pela primeira vez em razão de um incêndio florestal.

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Segundo as autoridades, mais de 25 mil hectares já foram destruídos pelo fogo, enquanto a fumaça obrigou o Ministério da Saúde a recomendar que moradores da capital evitassem atividades ao ar livre e utilizassem máscaras quando necessário.

Neste sábado (25), o Ministério do Interior confirmou a primeira morte relacionada aos incêndios: um homem foi encontrado morto dentro de um carro em uma ravina na cidade de Manises, na província de Valência.

Já na França, aproximadamente 197 mil pessoas foram evacuadas, incluindo dezenas de milhares de moradores da região de Bordeaux, no sudoeste do país. Segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, a operação pode representar a maior evacuação em tempos de paz da história francesa.

















Os dois países também recebem apoio internacional. Aeronaves e equipes enviadas por países como Portugal, Itália, Grécia, Croácia, República Tcheca, Países Baixos e Eslováquia participam das operações de combate ao fogo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que novos recursos continuam sendo enviados para auxiliar França e Espanha.

Com informações de The Guardian e AFP.

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