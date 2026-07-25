Brasiliense desaparece na França e mobiliza amigos e familiares

Gabriele mora na França desde 2017 e é casada com um francês - (crédito: Reprodução/Instagram)

A brasiliense Gabriele da Silva Monteiro, de 33 anos, está desaparecida desde as 16h30 (horário local) da quinta-feira (23/7), quando foi vista pela última vez no bairro de Debourg, em Lyon, na França. O caso mobiliza familiares e amigos, que fazem uma campanha nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro da brasileira.

Gabriele é formada em Engenharia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem especialização na França. Além disso, ela mora no país desde 2017 com o marido francês e também engenheiro Florian Poutot, segundo informações da CNN.

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No dia do desaparecimento, Gabriele estaria arrumando as malas para uma viagem que faria na manhã seguinte, quando saiu de casa e foi vista pela última vez pela vizinha. Ela seguiria de carro com a amiga Livia Possi até a cidade de Rouen, onde participaria do casamento de uma amiga em comum. A saída estava prevista para as 9h de sexta-feira (24/7). Além disso, Gabriele teria saído de casa somente com as chaves, deixando celular e carteira em casa.

Ainda de acordo com a CNN, após voltar do trabalho e perder contato com a mulher, Florian registrou o desaparecimento junto à polícia francesa poucas horas depois. As autoridades confirmaram aos familiares que uma investigação formal foi instaurada para apurar o caso.

Em resposta ao Correio, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Marselha.

"O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Marselha, tem conhecimento do caso e presta assistência consular aos familiares da brasileira", informou a pasta.

O Itamaraty disse ainda que o atendimento consular é realizado a partir do contato do cidadão ou, conforme a situação, de seus familiares, e que a atuação segue a legislação brasileira e internacional. O ministério afirmou também que, em respeito à privacidade e às normas da Lei de Acesso à Informação (LAI), não divulga informações pessoais nem detalhes sobre a assistência prestada aos brasileiros atendidos pelos consulados.