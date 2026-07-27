"Vergonha alheia", diz governador de Buenos Aires sobre fala de Milei

Kicillof também informou que telefonou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para transmitir que, em sua avaliação, "Milei não representa o sentimento do povo argentino - (crédito: Reproduçãpo/X/@Kicillofok)

As declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante a convenção nacional do PL, em São Paulo, continuam provocando reações políticas. Neste domingo (26/7), o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, classificou como "vergonha alheia" o discurso de Milei, que atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Em publicação nas redes sociais, o governador portenho afirmou ter acompanhado "com constrangimento" as declarações do presidente argentino e disse que Milei "ofendeu e insultou o governo brasileiro, seu presidente e toda uma nação". Ele ainda frisou que "da província de Buenos Aires, reafirmamos que a Argentina respeita as nações irmãs e está comprometida com a integração regional".

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Kicillof também informou que telefonou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para transmitir que, em sua avaliação, "Milei não representa o sentimento do povo argentino". Kicillof afirmou ainda que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e alertou para os impactos das declarações de Milei sobre a relação bilateral.

"Com essas provocações, Milei coloca em risco investimentos, exportações, milhares de empregos e os interesses da Argentina — tudo isso para apoiar um candidato a mando de Trump. A relação com o Brasil exige responsabilidade, não provocação", afirmou.

Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional.



Hoy me comuniqué… pic.twitter.com/NAdKb2zOBM July 26, 2026

As críticas foram uma reação ao discurso feito por Milei durante a convenção do Partido Liberal (PL), realizada no sábado (25/6), em São Paulo. O presidente argentino participou do evento que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Na ocasião, Milei fez ataques ao governo brasileiro, criticou o socialismo, exaltou a chamada "onda azul" na América do Sul e chamou o presidente Lula de "ladrão", "presidiário" e "lixo socialista". O argentino também atacou o ministro Alexandre de Moraes, a quem se referiu como "lixo careca", após ser impedido de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar a decisão judicial que impediu a visita, Milei afirmou que a medida seria "mais uma clara demonstração da injustiça de sua detenção e do caráter vingativo de seus responsáveis".

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As declarações agravaram a tensão diplomática entre os dois países. O Itamaraty convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para consultas. Bitelli deve se reunir nesta segunda-feira (27/7) com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em Brasília, para discutir os desdobramentos da crise.

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, também reagiu às declarações de Milei. Em nota, afirmou que o Supremo "deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados" e classificou as ofensas dirigidas a Alexandre de Moraes como uma "referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro".