InícioMundo
NATUREZA

Argentina enfrenta fortes nevascas; fronteiras são fechadas

Bloqueio das estradas afeta gravemente o transporte de cargas, enquanto o temporal provoca evacuações de emergência e o fechamento do aeroporto em Bariloche, em plena temporada de férias de inverno

Tempestade de neve entre Argentina e Chile - (crédito: Andres LARROVERE / AFP)
Tempestade de neve entre Argentina e Chile - (crédito: Andres LARROVERE / AFP)

Milhares de caminhões estão retidos na fronteira entre a Argentina e o Chile devido às históricas nevadas que atingem a Cordilheira dos Andes há mais de uma semana. O bloqueio das estradas afeta gravemente o transporte de cargas, enquanto o temporal provoca evacuações de emergência e o fechamento do aeroporto em Bariloche, em plena temporada de férias de inverno.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

  • Tempestade de neve entre Argentina e Chile
    Tempestade de neve entre Argentina e Chile Andres LARROVERE / AFP
  • Tempestade de neve entre Argentina e Chile
    Tempestade de neve entre Argentina e Chile Andres LARROVERE / AFP
  • Tempestade de neve entre Argentina e Chile
    Tempestade de neve entre Argentina e Chile Andres LARROVERE / AFP
  • Tempestade de neve entre Argentina e Chile
    Tempestade de neve entre Argentina e Chile Andres LARROVERE / AFP
  • Tempestade de neve entre Argentina e Chile
    Tempestade de neve entre Argentina e Chile Andres LARROVERE / AFP

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A principal passagem entre os dois países, em Puente del Inca — a mil quilômetros de Buenos Aires —, acumula mais de três metros de neve e segue sem previsão de liberação. Na província de Mendoza, mais de cem moradores precisaram deixar as casas. Em Uspallata, a 90 quilômetros do ponto crítico, milhares de caminhoneiros enfrentam longos dias de espera sob temperaturas congelantes.

"Estamos aqui há oito dias. Passando um pouco de frio, mas vamos levando, sempre com um sorriso", relatou o motorista brasileiro Fernando Roberto.

A situação pode se agravar nos próximos dias com a chegada de uma nova frente fria na quarta-feira (29/7). "Aproveitamos uma pequena janela de tempo estável para alcançar o destacamento de fronteira, dado o risco do acúmulo de neve sobre as estruturas", explicou Oscar Fernández, subdelegado da polícia provincial.

Mesmo com a reabertura das rotas, a liberação total do tráfego deve levar até seis dias, segundo o subsecretário de Indústria, Comércio e Logística de Mendoza, Alberto Marengo. Os impactos do temporal também afetam as províncias de Catamarca, Río Negro, Neuquén e Chubut, além do turismo em Bariloche, onde a prefeitura decretou emergência climática para acolher centenas de passageiros que tiveram voos cancelados ou desviados.

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 27/07/2026 19:00
SIGA
x