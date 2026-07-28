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TERREMOTO

Primeira-ministra anuncia feridos e desabamentos após terremoto no Japão

Prédios desabaram e incêndios foram registrados após um forte terremoto no sudoeste do país

"Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que há várias pessoas feridas", disse Takaichi - (crédito: STR/JIJI PRESS/AFP)

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que pessoas ficaram feridas, prédios desabaram e incêndios foram registrados após um forte terremoto no sudoeste do país.

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"Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que há várias pessoas feridas", disse Takaichi. "Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", acrescentou.

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Por AFP
postado em 28/07/2026 06:54
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