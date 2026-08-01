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Hamas aceita se desarmar em Gaza, mas Israel vê acordo "insuficiente"

Grupo palestino impõe, como condição, que Israel suspenda ataques à Faixa de Gaza, retire tropas e amplie ajuda humanitária. Território será governado por um comitê de tecnocratas

Crianças brincam em meio a ruínas de Khan Yunis, no sul de Gaza - (crédito: Bashar Taleb/AFP)
Crianças brincam em meio a ruínas de Khan Yunis, no sul de Gaza - (crédito: Bashar Taleb/AFP)

O movimento islamita palestino Hamas concordou com um roteiro de 15 pontos que visa a uma "paz abrangente" na Faixa de Gaza, em meio a negociações mediadas por EUA, Egito, Turquia e Catar. No entanto, destacou que a implementação do documento, que prevê o desarmamento do próprio Hamas e de outras facções palestinas, depende da aceitação de Israel do cumprimento da primeira parte do plano — que prevê a suspensão dos ataques, a retirada do Exército judeu e a intensificação da ajuda humanitária ao enclave. Na prática, é o começo da segunda etapa do cessar-fogo acordado em outubro de 2025 entre Israel e Hamas, depois de anos de uma guerra que deixou dezenas de milhares de mortos. 

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O roteiro deverá ser aplicado pelo Conselho da Paz, instituição criada em janeiro pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O Correio teve acesso aos 15 pontos do documento. Eles estabelecem que o Hamas e as outras funções concordam com que o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, pela sigla em inglês) se responsabilize pela segurança e pela governança civil de Gaza.

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Formado por tecnocratas palestinos reunidos pelo Conselho de Paz para gerir a reconstrução do território, o NCAG será a única entidade autorizada a inventariar e armazenar as armas do Hamas e das demais facções. Trump assegurou que Israel está "muito feliz" com o resultado das negociações. "É uma situação muito complexa. (...) Ninguém jamais pensou que seria possível desarmar o Hamas", comentou o republicano.

Apesar das declarações de Trump, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgou um comunicado no qual afirmou que exigia "o completo desarmamento do Hamas, incluindo a remoção do arsenal da Faixa de Gaza e a completa desmilitarização da Faixa de Gaza como condição para qualquer processo" (de retirada). A nota sustentou que o acordo "não inclui uma resposta suficiente a essas demandas". O documento prevê que a coleta e o armazenamento das armas do Hamas e de outras facções, bem como a inutilização de arsenais, fábricas de armamentos e túneis. 

Um dos negociadores, Basem Naim, chefe do Comitê Político do Hamas, disse ao Correio que a adesão aos 15 pontos do "mapa do caminho" constitui um pacote unificado. "Ele é resultado de um consenso entre as facções da resistência, dentro da estrutura de uma visão nacional unificada, a qual prioriza o supremo interesse nacional e busca pôr fim ao sofrimento do nosso povo", declarou. "O texto é claro e explícito, ao estipular um cessar-fogo abrangente e permanente, e a retirada completa das forças de ocupação da Faixa de Gaza."

"Bola com Israel"

Ali Baraka — chefe do Departamento de Relações Nacionais do Hamas no exterior — afirmou ao Correio que "a bola está no lado de Israel da quadra". "Trump deve pressionar Israel a implementar o acordo", afirmou. "O compromisso da potência ocupante de encerrar a agressão é o pré-requisito fundamental e o passo inicial para implementar a estrutura e o cronograma do que foi acordado."

De acordo com Baraka, após a implementação da primeira fase do Acordo de Sharm El-Sheikh, que estabelece a interrupção dos ataques israelenses e dos assassinatos seletivos de quadros do Hamas, Netanyahu terá que permitir a entrada de ajuda humanitária, médica e alimentar em Gaza, e as forças de Israel serão obrigadas a sair. "Haverá o envio de forças de manutenção da paz para garantir a estabilidade e a concessão de acesso ao território ao Comitê Nacional Palestino, encarregado de administrar Gaza", explicou. Em contrapartida, o Hamas e outras facções palestinos reunirão seu armamento pesado e o armazenarão em instalações supervisionadas pelo Comitê.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 01/08/2026 05:01
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