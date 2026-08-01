Trump publica imagem de IA em que sugere 3º mandato

O presidente Donald Trump voltou a agitar o cenário político dos Estados Unidos. Em seu segundo mandato (2025-2028), após ser reeleito em 2024, Trump compartilhou em sua rede social, a Truth Social, neste sábado (1º/8), uma imagem gerada por inteligência artificial que o retrata como presidente em 2028, insinuando a busca por um terceiro mandato — algo proibido pela legislação do país.

A postagem rapidamente gerou discussões e levantou questionamentos sobre as regras eleitorais americanas. Esta não é a primeira vez que o presidente faz uma provocação do tipo desde que retornou à Casa Branca. A atitude ignora um pilar da democracia local: a limitação de mandatos presidenciais estabelecida pela Constituição, que impede uma mesma pessoa de ocupar o cargo por mais de duas vezes.

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O vídeo compartilhado por Trump mostra uma montagem com os dizeres “Trump 2028”, em uma clara alusão a uma permanência no poder para além do que a lei permite atualmente. A publicação foi feita sem comentários adicionais.







Por que um terceiro mandato é proibido?

A impossibilidade de um terceiro mandato presidencial nos Estados Unidos é determinada pela 22ª Emenda da Constituição. Ratificada em 1951, a regra estabelece que ninguém pode ser eleito para o cargo de presidente mais de duas vezes, de forma consecutiva ou não.

A emenda foi uma resposta direta aos quatro mandatos de Franklin D. Roosevelt, o único presidente na história do país a servir por mais de oito anos. O objetivo era formalizar a tradição de dois mandatos, que havia sido seguida desde George Washington, o primeiro presidente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.