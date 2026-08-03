Incêndios destroem centenas de casas e mobilizam bombeiros nos EUA; veja vídeos

O governador de Washington decretou estado de emergência após a região enfrentar o quarto ano consecutivo de seca severa - (crédito: Erick Doxey/AFP)

Os bombeiros seguem mobilizados nesta segunda-feira (3/8) no combate aos incêndios florestais que avançam sobre Spokane, no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos. As chamas já destruíram centenas de imóveis e obrigaram milhares de moradores a abandonar suas residências, depois que três grandes focos de incêndio se espalharam pela região.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) emitiu um alerta para "condições extremamente críticas" de incêndio. De acordo com o órgão, a combinação entre ventos intensos e a seca prolongada que atinge a região cria um cenário altamente favorável à rápida propagação das chamas.

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Registros divulgados pela imprensa e compartilhados nas redes sociais mostram bairros cobertos por uma densa fumaça e diversas casas completamente destruídas pelo fogo.

Veja:

WATCH: Drone footage shows entire neighborhoods reduced to ashes after the massive Spokane County wildfire. Around 65,000 people have been evacuated. pic.twitter.com/0hj5woghHG August 3, 2026

At least 700 structures have burned in the Spokane wildfires, per the Seattle Times.

Over 60,000 people evacuated. Fires jumped the Spokane River Saturday, driven by high winds and heat.

Thousands still without power.

Cause under investigation.pic.twitter.com/wY2YulAP8M — GlobePulses (@GlobePulses) August 3, 2026

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Entre os moradores afetados está Geoff Beadles, que precisou deixar a residência onde vivia com a noiva e os dois cachorros. Em entrevista à Agence France-Presse (AFP), ele descreveu o cenário de devastação. "Só de dirigir por aí e olhar as casas...é simplesmente uma das coisas mais desoladoras que já vi na minha vida."

Segundo o corpo de bombeiros, os incêndios permaneciam sem controle até a noite de domingo (2/8). As operações aéreas de combate ao fogo precisaram ser suspensas temporariamente porque drones operados sem autorização invadiram o espaço aéreo da região, impossibilitando a atuação de helicópteros e aviões empregados nas ações.

Apesar da previsão de ventos menos intensos nesta segunda-feira, os meteorologistas alertam que as temperaturas voltarão a subir ao longo da semana, o que pode favorecer novos avanços das chamas. A fumaça também deve deteriorar a qualidade do ar em Spokane, com possibilidade de atingir níveis classificados como "muito prejudiciais à saúde", de acordo com a agência regional responsável pelo monitoramento ambiental.

O que dizem as autoridades

A prefeita de Spokane, Lisa Brown, afirmou em entrevista coletiva realizada no domingo (2/8) que ainda não é possível dimensionar com precisão os prejuízos provocados pelos incêndios. "Centenas de casas e outras estruturas foram perdidas. Ainda estamos avaliando a possibilidade de haver vítimas fatais", declarou.

Ela também manifestou apoio às famílias atingidas pela tragédia. "Para as pessoas que estão sofrendo agora em nossa região, seja pela perda ou pela incerteza...nossos corações estão com vocês. Estaremos ao lado de vocês durante todo o processo de recuperação."

O xerife do condado, John Nowels, informou que, até o momento, não há confirmação de mortes ou feridos. Ele ponderou, porém, que as equipes ainda enfrentam dificuldades para acessar parte das áreas atingidas devido ao avanço do incêndio, o que impede uma avaliação completa da situação.



Em resposta à gravidade do desastre, o governador de Washington, Bob Ferguson, decretou estado de emergência. Segundo ele, o estado enfrenta o quarto ano seguido de seca, e a temporada de incêndios de 2026 já está entre as mais severas desde o início dos registros.

Ferguson acrescentou que manteve contato com autoridades federais, incluindo o presidente Donald Trump, para solicitar apoio e recursos destinados às operações de combate ao fogo e à assistência às comunidades afetadas.