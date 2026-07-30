Quatro migrantes morrem ao tentar atravessar o Canal da Mancha

Quatro migrantes morreram ao tentar atravessar o Canal da Mancha, do norte da França para o Reino Unido, informaram as autoridades francesas nesta quinta-feira (30). Quatorze pessoas perderam a vida desde o início do ano nessa travessia perigosa, segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais. Em 2025, o número de mortos foi de pelo menos 29.
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Três dos últimos corpos foram encontrados em uma pequena embarcação perto do porto de Dunkirk na manhã desta quinta-feira, informou a prefeitura marítima. Outra embarcação afundou na noite de quarta-feira perto da localidade costeira de Hardelot, o que provocou a morte de um homem, disseram as autoridades.
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Os serviços de resgate prenderam seis pessoas, incluindo um bebê de um ano, e as forças de segurança "neutralizaram" a embarcação, acrescentaram.
Londres e Paris assinaram um novo acordo de três anos em abril com o objetivo de conter essas travessias irregulares do Canal da Mancha, uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo. No entanto, apesar da pressão das autoridades, os migrantes continuam tentando essa rota perigosa a bordo de embarcações precárias na esperança de uma vida melhor.
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