Tragédia em campo: raio atinge partida de futebol e mata jogador

Companheiros de equipe prestam os primeiros socorros em gramado após tragédia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma partida de futebol amador disputada na terça-feira (4/8) terminou em tragédia na província de Narathiwat, no sul da Tailândia. Durante o confronto válido pela Kolok FA Cup, um raio atingiu o gramado, provocando a morte de um atleta e deixando outras 12 pessoas feridas.



O incidente aconteceu enquanto as equipes jogavam sob uma intensa tempestade de monção. Em meio ao mau tempo, um relâmpago atingiu o campo e acertou o jogador tailandês Safwan Awae, de 24 anos, que sofreu o impacto direto da descarga elétrica.

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Imagens registradas no local mostram o momento de desespero logo após o acidente. Enquanto parte dos jogadores e dos espectadores deixa o gramado assustada, companheiros de equipe permanecem ao lado da vítima na tentativa de prestar os primeiros socorros.

Pouco depois, outras pessoas se aproximam para ajudar no resgate. Com o auxílio de guarda-chuvas para amenizar a chuva intensa, elas cercam o atleta e utilizam uma maca para retirá-lo do campo.

As equipes de emergência iniciaram o atendimento ainda no estádio e encaminharam Safwan em estado grave para uma unidade de saúde. Apesar dos esforços, o policial Thun Sirikhunt informou posteriormente que o jogador não resistiu aos ferimentos provocados pela descarga elétrica.

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Além da vítima fatal, outras 12 pessoas ficaram feridas durante o episódio. Entre elas está o malaio Alif Ezzahan, de 22 anos, que sofreu queimaduras causadas pelo raio.

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