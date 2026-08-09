Papa pede abertura de corredores humanitários no Sudão

O conflito entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) estourou em abril de 2023 e desde então já deixou dezenas de milhares de mortos. - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Vatican News)

O papa Leão XIV pediu neste domingo (9) a abertura de corredores humanitários para civis no Sudão, país imerso em um conflito que, desde 2023, deixou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.

O pontífice declarou que acompanha "com preocupação a situação trágica no Sudão, sobretudo na cidade de El-Obeid", a maior da região de Cordofão do Sul, alvo de intensos ataques com drones nas últimas semanas. A ONU emitiu um "alerta vermelho" diante da magnitude da "catástrofe" no país.

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O conflito entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) estourou em abril de 2023 e desde então já deixou dezenas de milhares de mortos. "Ao expressar minha proximidade espiritual com toda a população do país, renovo meu apelo às autoridades para que garantam corredores humanitários para a população civil", declarou Leão XIV ao término da oração do Angelus.

"Ao mesmo tempo, exorto a comunidade internacional a apoiar os esforços para estabelecer um cessar-fogo imediato (...) Oremos para que o Senhor sustente os que sofrem, converta o coração dos que semeiam a violência e conceda a tão esperada paz", acrescentou.

Nos últimos meses, os drones têm obtido um protagonismo crescente no conflito. Mais de 1.000 civis morreram neste tipo de ataque durante os cinco primeiros meses do ano, segundo a ONU, que advertiu reiteradamente que os avanços das FAR em El-Obeid e em toda a região de Cordofão poderiam provocar atrocidades em grande escala.

O conflito provocou o deslocamento de milhões de pessoas e desencadeou o que as Nações Unidas descrevem como a mais grave crise de fome do mundo.