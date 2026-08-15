Maior terremoto em 70 anos assusta moradores de Granada, na Espanha

Um terremoto de magnitude 5, o maior registrado na região desde 1955, e cerca de 40 tremores secundários atingiram Granada, na Espanha, e sua área metropolitana na madrugada de sábado. O sismo principal teve epicentro em Alhendín à 1h04, segundo informações do jornal espanhol El Mundo.

O Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmou os tremores, que levaram a mais de 200 chamadas para serviços de emergência. Apesar dos sustos, não houve registro de feridos graves até o momento. As autoridades ativaram a fase de emergência do Plano contra o Risco Sísmico.

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Danos materiais e alerta de réplicas

Antonio Sanz, conselheiro de Presidência, Saúde e Emergências da Junta da Andaluzia, informou que os danos materiais se concentraram em placas de concreto, forros, cornisas e vidros. Os atendimentos médicos foram por crises de ansiedade e ferimentos leves causados por quedas.

Sanz confirmou que o comitê assessor para riscos sísmicos continuará ativo, pois especialistas apontam a probabilidade de novas réplicas de menor intensidade nos próximos dias. O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, pediu "calma" e "muito cuidado" em seu perfil na rede social 'X'.

Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5 que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias.



Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos… — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August">https://x.com/JuanMa_Moreno/status/2088500345290768860?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2026

Técnicos municipais avaliam os estragos em edifícios e residências em municípios como La Zubia, Gójar e na capital, Granada, especialmente no bairro de El Zaidín.

Moradores nas ruas e medidas de segurança

Com medo de ficarem presos em suas casas, muitos moradores foram para as ruas e se concentraram em praças e espaços abertos, ainda segundo noticiou o El Mundo. Em Armilla, a prefeitura abriu parques e um complexo esportivo para acolher a população. Uma forte tempestade intensificou o clima de tensão.

O governo local aconselhou a população a manter a calma, evitar entrar e sair de edifícios e se afastar de fachadas, cornisas e muros devido ao risco de desabamentos.

O terremoto foi sentido em outras províncias, como Jaén, Almería, Málaga e Córdoba. De acordo com o IGN, o tremor chegou a ser percebido com menor intensidade em Ciudad Real, Albacete e até em Madri.

A Defesa Civil lembrou que não é possível prever esses fenômenos e recomendou que os cidadãos sigam as orientações oficiais, evitem divulgar informações não checadas e consultem apenas fontes verificadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.