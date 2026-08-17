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TENSÃO

Trump ameaça bombardear Omã caso país assine acordo com Irã

Presidente dos Estados Unidos também disse que Irã deveria "hastear a bandeira branca e se render"

Donald Trump ameaçou bombardear o Omã se o país
Donald Trump ameaçou bombardear o Omã se o país "se intrometer" - (crédito: Ken Cedeno/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear o Omã se o país "se intrometer" no acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz, e instou Teerã a se render.

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"Se Omã se intrometer, vamos bombardeá-los e destruí-los", disse Trump ao jornalista da Fox News Trey Yingst, ao fazer referência às negociações em andamento entre Omã e Irã para controlar o Estreito de Ormuz, paralelas às aproximações realizadas pelos Estados Unidos.

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Trump também destacou que o Irã deveria "hastear a bandeira branca e se render", segundo uma mensagem publicada por Yingst no X a respeito de sua entrevista com o presidente.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 17/08/2026 10:38
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