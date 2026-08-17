Ministro colombiano é criticado por viagem de lazer pós-terremoto

Na imagem, o ministro da Habitação da Colômbia, Jaime Andrés Beltrán durante reunião em julho de 2026 - (crédito: Reprodução/Instagram)

O novo ministro da Habitação da Colômbia, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta uma onda de críticas por ter ido à praia com a família em meio à crise provocada por um terremoto letal, enquanto milhares de pessoas dormem em barracas ou abrigos improvisados após perderem suas casas.

O governo do presidente Abelardo de la Espriella atravessa uma prova de fogo após o tremor de magnitude 7,4 que atingiu principalmente o oeste do país três dias depois de sua posse, deixando quase 300 mortos.

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Durante o fim de semana e na segunda-feira (17/8), feriado no país, circularam fotografias e vídeos do ministro descansando em uma praia do Caribe colombiano, em Santa Marta.

A oposição de esquerda anunciou que promoverá uma moção de censura contra o chefe da pasta por tirar férias na atual conjuntura e negligenciar a assistência a milhares de famílias que passam as noites ao relento depois que cerca de 27 mil moradias foram destruídas.

"Quero deixar claro que não estava de férias. Quis passar algumas horas com minha esposa e meus filhos, que eu não via havia vários dias, para imediatamente continuar meu trabalho de consolidar as fases de reconstrução das áreas atingidas pelo terremoto", afirmou o ministro nesta segunda-feira (17) no X.

Uma semana após o terremoto, a esperança de encontrar sobreviventes sob os escombros é mínima. Mas a emergência humanitária cresce em parques e ruas transformados em abrigos a céu aberto.

De la Espriella fez visitas rápidas às áreas mais afetadas, onde anunciou subsídios para aluguel destinados às vítimas do desastre.

No domingo, ele visitou Chocó, o departamento mais pobre do país, onde foi o epicentro do terremoto. Ali, foi criticado por moradores por lançar bolas de futebol de sua caminhonete blindada com o slogan de sua campanha presidencial estampado: "Firmes pela pátria".

"Vinte e seis escolas desabaram, o hospital está colapsado e como é possível que as pessoas recebam uma bola?", gritava uma pessoa desesperada, segundo vídeos que viralizaram nas redes sociais. A AFP não pôde verificar a autenticidade dessas imagens.