Enviado dos EUA prevê progresso no desarmamento do Hamas em 30 dias

O Hamas pode iniciar seu desarmamento e avançar no plano de paz para a Faixa de Gaza em cerca de 30 dias, indicou nesta segunda-feira (17/8) o enviado especial dos Estados Unidos e genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner.

O enviado norte-americano informou que se reuniu por quase quatro horas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e que o tranquilizou sobre pontos controversos relacionados à iniciativa de paz instalada por Washington.

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“Poderíamos ver avanços em apenas 30 dias, com sorte começando a retirar algumas das armas”, disse Kushner ao canal Fox News, em Tel Aviv.

O aterramento dos túneis da Faixa de Gaza construído pelo Hamas para resistir aos ataques aéreos israelenses e para praticar contrabando poderia acontecer nos próximos 60 a 90 dias, acrescentou o enviado americano. "O progresso pode acontecer muito em breve, mas precisamos da cooperação de ambas as partes."

Kushner afirmou que o governo americano está comprometido em ajudar as tropas da Faixa de Gaza. "Mas não permitiremos que isso aconteça antes da desmilitarização. Ninguém quer colocar mais dinheiro em um lugar se for apenas feito por terroristas."

Segundo o enviado americano, os Estados Unidos tampouco vão "restringir o direito israelense de se defender em caso de ameaças iminentes". “Para Israel, pensamos que seja uma situação em que todos ganhem.”

Ou o Hamas avançou com o desarmamento “voluntariamente nos próximos 60 a 90 dias”, ou “Israel vai contar com muito mais apoio dos Estados Unidos e de outros países para concluir o trabalho da maneira adequada”, ressaltou Kushner, que se reuniu com Netanyahu um dia após se encontrar com uma delegação do Hamas no Egito, onde o grupo palestino se comprometeu publicamente com o plano de paz e o desarmamento.