Epidemia de ebola na RDC está 'longe de estar sob controle', alerta OMS

Balanço oficial aponta o surto de ebola na República Democrática do Congo como o mais mortal da história, com mais de 2.300 mortes - (crédito: Benediction Murhabazia/FP)

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) está "longe de estar sob controle", alertou o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (18/8), advertindo sobre o alto risco de disseminação internacional.

"Há três meses, declarei a epidemia do vírus Bundibugyo na RDC uma emergência de saúde pública de importância internacional. Desde então, a epidemia se espalhou rapidamente e o risco de maior disseminação nacional e internacional permanece alto", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus no início de uma reunião do Comitê de Emergência sobre o ebola.

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"A epidemia está longe de estar sob controle", afirmou o diretor da OMS após um balanço divulgado na segunda-feira pelas autoridades do país africano revelar que este é o surto mais mortal da história, com mais de 2.300 mortes e 5.000 casos confirmados.

A República Democrática do Congo declarou, em 15 de maio, com várias semanas de atraso, um surto nas regiões norte e leste, onde a presença do Estado é frágil e a infraestrutura de saúde é precária.

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Atualmente, a OMS considera o nível de risco para a saúde pública como "muito alto" na RDC, "alto" em Uganda e outros países vizinhos da RDC, e "baixo" no restante da África e do mundo.

O ebola, transmitido pelo contato com fluidos corporais e que causa febre hemorrágica, provocou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos.