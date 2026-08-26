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Netanyahu descarta acordo diplomático com os 'selvagens' que governam o Irã

Em um evento na noite de terça-feira (25), Netanyahu se referiu a um encontro recente com Trump, no qual abordaram a opção diplomática.

Netanyahu descarta acordo diplomático com os 'selvagens' que governam o Irã. - (crédito: Ilia Yerfimovich/AFP)
Netanyahu descarta acordo diplomático com os 'selvagens' que governam o Irã. - (crédito: Ilia Yerfimovich/AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não é possível fechar um acordo diplomático com os "selvagens" que governam o Irã e elogiou a campanha de pressão econômica promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Teerã.

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Em um evento na noite de terça-feira (25), Netanyahu se referiu a um encontro recente com Trump, no qual abordaram a opção diplomática. 

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O líder israelense, que está em campanha eleitoral, disse: "Duvido, porém, que seja possível chegar a um acordo com aquele grupo lá, com aqueles selvagens. Eu digo a vocês: um acordo não pode ser alcançado".

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Por AFP
postado em 26/08/2026 07:42
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