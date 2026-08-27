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Número de mortos por avalanche no Nepal sobe para 270

Colapso de geleira causou catástrofe de enchentes no Nepal, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos

Moradores observam edifícios e ruas submersos pela lama após inundações repentinas e um deslizamento de terra em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026. - (crédito: AFP)
Moradores observam edifícios e ruas submersos pela lama após inundações repentinas e um deslizamento de terra em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026. - (crédito: AFP)

A devastadora avalanche de quarta-feira no norte do Nepal, na fronteira com o Tibete chinês, matou pelo menos 270 pessoas, informou a polícia nepalesa nesta quinta-feira ao divulgar um balanço atualizado.

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A imprensa estatal da China informou três mortos em seu território, elevando o total provisório para 273.

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Por AFP
postado em 27/08/2026 06:58
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