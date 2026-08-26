Itamaraty diz não haver vítimas brasileiras no Nepal; mortos passam de 160

O número de mortos nas inundações no Nepal aumentou para 160, segundo informações da polícia local obtidas pela AFP nesta quarta-feira (26/8). Autoridades locais disseram ainda que há centenas de desaparecidos na região de fronteira com o Tibete.

O Itamaraty informou que não há, até o momento, registro de brasileiros entre os mortos e desaparecidos e que acompanha com atenção os desdobramentos da calamidade. "O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China", disse o órgão.

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O Governo brasileiro divulgou números do plantão consular da Embaixada do Brasil nos países afetados. Veja os números ao final da matéria.

Recebi com muita tristeza as notícias sobre as enchentes que atingiram o Nepal e a China. As imagens causam espanto e nos comovem a todos. Em nome dos brasileiros, expresso minha solidariedade aos governos dos dois países e a todos os afetados por esse desastre, especialmente às… — Lula (@LulaOficial) August 26, 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade ao Nepal e lamentou o ocorrido. "Em nome dos brasileiros, expresso minha solidariedade aos governos dos dois países e a todos os afetados por esse desastre, especialmente às famílias das vítimas", disse Lula em postagem no X.

Um terremoto de magnitude 4,4 com epicentro a 10 quilômetros de profundidade pode ter causado o incidente, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A suspeita é de que o tremor tenha desencadeado uma avalanche de gelo e rochas no rio Lhende Khola, provocando inundações. A região havia passado por intensas chuvas antes, que estavam congeladas e represadas. Com o tremor, esse gelo foi rompido e a água liberada com intensidade.

Veja a nota completa do Itamaraty

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, dos trágicos deslizamentos de terra e inundações no Nepal e na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, em decorrência de terremoto ocorrido em 26 de agosto, que resultaram em numerosas mortes e deixaram centenas de pessoas desaparecidas. O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China.

A Embaixada do Brasil em Katmandu e a Embaixada do Brasil em Pequim acompanham com atenção os desdobramentos da calamidade no país. Não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas.

O plantão consular da Embaixada do Brasil em Katmandu (telefone +977 9801032381) poderá prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência no Nepal.

Brasileiros que estejam na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, podem entrar em contato com o plantão consular da Embaixada do Brasil em Pequim (telefone +86 138 0121 0722).

O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado pelo telefone +55 (61) 98260-0610."

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