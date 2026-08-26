InícioMundo
DESASTRE NATURAL

Itamaraty diz não haver vítimas brasileiras no Nepal; mortos passam de 160

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou mensagem de solidariedade. Segundo polícia nepalesa, há centenas de desaparecidos

Lama devastou várias residências na região de fronteira com a China - (crédito: PRAKASH MATHEMA / AFP)
Lama devastou várias residências na região de fronteira com a China - (crédito: PRAKASH MATHEMA / AFP)

O número de mortos nas inundações no Nepal aumentou para 160, segundo informações da polícia local obtidas pela AFP nesta quarta-feira (26/8). Autoridades locais disseram ainda que há centenas de desaparecidos na região de fronteira com o Tibete.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Itamaraty informou que não há, até o momento, registro de brasileiros entre os mortos e desaparecidos e que acompanha com atenção os desdobramentos da calamidade. "O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China", disse o órgão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Governo brasileiro divulgou números do plantão consular da Embaixada do Brasil nos países afetados. Veja os números ao final da matéria.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade ao Nepal e lamentou o ocorrido. "Em nome dos brasileiros, expresso minha solidariedade aos governos dos dois países e a todos os afetados por esse desastre, especialmente às famílias das vítimas", disse Lula em postagem no X.

Um terremoto de magnitude 4,4 com epicentro a 10 quilômetros de profundidade pode ter causado o incidente, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A suspeita é de que o tremor tenha desencadeado uma avalanche de gelo e rochas no rio Lhende Khola, provocando inundações. A região havia passado por intensas chuvas antes, que estavam congeladas e represadas. Com o tremor, esse gelo foi rompido e a água liberada com intensidade.

Veja a nota completa do Itamaraty

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, dos trágicos deslizamentos de terra e inundações no Nepal e na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, em decorrência de terremoto ocorrido em 26 de agosto, que resultaram em numerosas mortes e deixaram centenas de pessoas desaparecidas. O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China.

A Embaixada do Brasil em Katmandu e a Embaixada do Brasil em Pequim acompanham com atenção os desdobramentos da calamidade no país. Não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas.

O plantão consular da Embaixada do Brasil em Katmandu (telefone +977 9801032381) poderá prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência no Nepal.

Brasileiros que estejam na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, podem entrar em contato com o plantão consular da Embaixada do Brasil em Pequim (telefone +86 138 0121 0722).

O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado pelo telefone +55 (61) 98260-0610."

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Por Paulo Floro
postado em 26/08/2026 16:00 / atualizado em 26/08/2026 16:01
SIGA
x