Trump anuncia controle de bilhões de barris de petróleo da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (28/8) que o país fechou um acordo petrolífero com a Venezuela. A medida garante aos norte-americanos o controle majoritário de 65 bilhões de barris de reservas de petróleo.

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Em uma publicação na rede social Truth Social, o presidente descreveu o acordo como "o maior acordo petrolífero da história do mundo" e afirmou que o pacto permitirá aos Estados Unidos mais que dobrar as reservas de petróleo bruto.

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"Sob meu comando, o Secretário de Estado Marco Rubio e o Secretário de Guerra Pete Hegseth — trabalhando em estreita colaboração com a altamente respeitada presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, e por meio de uma parceria com o setor privado — garantiram o controle majoritário dos EUA sobre mais de 65 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo na Venezuela, sem qualquer custo para o contribuinte americano", escreveu Trump.

O número representa cerca de 21% das reservas de petróleo da Venezuela. No total, a estimativa é de que o país sul-americano tenha cerca de 300 bilhões de barris de petróleo.