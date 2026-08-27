Em meio à guerra comercial com Canadá, Trump muda nome do Lago Ontário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (27/8) uma ordem executiva que determina a mudança de nome do Lago Ontário para “Lago América” nos registros oficiais do governo norte-americano. A mudança ocorre em meio ao aumento das “guerras” comerciais entre os EUA e o Canadá.

A decisão foi anunciada por Trump durante uma reunião com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Segundo o presidente, a alteração terá efeito imediato, o decreto determina que o Departamento do Interior e o Conselho de Nomes Geográficos dos EUA atualizem os registros federais para substituir a denominação Lago Ontário.

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A mudança, porém, se limita à nomenclatura utilizada pelo governo dos EUA. Trump não pode determinar que o Canadá, organismos internacionais ou outros países adotem o novo nome. O Lago Ontário fica entre a província canadense de Ontário e o estado norte-americano de Nova York, e aproximadamente 52% de sua superfície está em território canadense.

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A decisão acontece enquanto Washington e Ottawa travam uma nova disputa comercial. Após o fracasso das negociações entre os dois países, os EUA passaram a aplicar tarifas de 50% sobre determinados produtos canadenses, com isso, o governo do primeiro-ministro Mark Carney respondeu com medidas de retaliação.

O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, tem adotado uma postura dura diante das medidas comerciais norte-americanas, criticou a iniciativa de Trump e afirmou ao jornal The Hill que, para os canadenses e para o restante do mundo, o lago continuará sendo chamado pelo seu nome de origem. “Acreditamos firmemente na soberania do país e, quando o presidente Trump quer atacar nossa soberania, nossas empresas e nosso povo em Ontário, não posso ficar de braços cruzados”, disse.

Além de sua importância geográfica, o lago integra o sistema dos Grandes Lagos e está ligado à rota hidrográfica que conecta a região ao Oceano Atlântico pelo rio São Lourenço. O sistema é utilizado para transporte de cargas e possui relevância para atividades econômicas, abastecimento e geração de energia nos dois países.

A iniciativa repete uma estratégia adotada por Trump no início de seu atual mandato, em janeiro de 2025, o presidente determinou que o governo norte-americano passasse a utilizar “Golfo da América” para se referir ao Golfo do México em documentos federais.

Durante o anúncio desta quinta, Trump ainda sugeriu que outras mudanças de nomes geográficos poderiam ocorrer no futuro, mencionando os oceanos Atlântico e Pacífico. Apesar da determinação presidencial, a nova denominação não altera o nome utilizado pelas autoridades canadenses. Na prática, “Lago América” passa a ser a designação oficial adotada pelo governo federal dos Estados Unidos, enquanto o Canadá mantém o nome Lago Ontário.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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