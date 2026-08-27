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ESTADOS UNIDOS - CANADÁ

Em meio à guerra comercial com Canadá, Trump muda nome do Lago Ontário

A medida acontece em meio a guerra comercial envolvendo tarifas entre Trump e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney; a ordem executiva do presidente só vale para registros oficiais americanos

US President Donald Trump signs an executive order that aims to rename Lake Ontario to Lake America in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 27, 2026. Also pictured are US Secretary of the Interior Doug Burgum (C) and US Trade Representative Jamieson Greer (R). President Donald Trump announced Thursday that he is renaming Lake Ontario -- a large body of water shared by the United States and Canada --
US President Donald Trump signs an executive order that aims to rename Lake Ontario to Lake America in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 27, 2026. Also pictured are US Secretary of the Interior Doug Burgum (C) and US Trade Representative Jamieson Greer (R). President Donald Trump announced Thursday that he is renaming Lake Ontario -- a large body of water shared by the United States and Canada -- "Lake America." Trump signed an order in the White House, telling reporters the change was "effective immediately." (Photo by Jim WATSON / AFP) - (crédito: Jim Watson/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (27/8) uma ordem executiva que determina a mudança de nome do Lago Ontário para  “Lago América” nos registros oficiais do governo norte-americano. A mudança ocorre em meio ao aumento das “guerras” comerciais entre os EUA e o Canadá.

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A decisão foi anunciada por Trump durante uma reunião com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Segundo o presidente, a alteração terá efeito imediato,  o decreto determina que o Departamento do Interior e o Conselho de Nomes Geográficos dos EUA atualizem os registros federais para substituir a denominação Lago Ontário.

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A mudança, porém, se limita à nomenclatura utilizada pelo governo dos EUA. Trump não pode determinar que o Canadá, organismos internacionais ou outros países adotem o novo nome. O Lago Ontário fica entre a província canadense de Ontário e o estado norte-americano de Nova York, e aproximadamente 52% de sua superfície está em território canadense. 

A decisão acontece enquanto Washington e Ottawa travam uma nova disputa comercial. Após o fracasso das negociações entre os dois países, os EUA passaram a aplicar tarifas de 50% sobre determinados produtos canadenses, com isso, o governo do primeiro-ministro Mark Carney respondeu com medidas de retaliação. 

O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, tem adotado uma postura dura diante das medidas comerciais norte-americanas, criticou a iniciativa de Trump e afirmou ao jornal The Hill que, para os canadenses e para o restante do mundo, o lago continuará sendo chamado pelo seu nome de origem. “Acreditamos firmemente na soberania do país e, quando o presidente Trump quer atacar nossa soberania, nossas empresas e nosso povo em Ontário, não posso ficar de braços cruzados”, disse.

Além de sua importância geográfica, o lago integra o sistema dos Grandes Lagos e está ligado à rota hidrográfica que conecta a região ao Oceano Atlântico pelo rio São Lourenço. O sistema é utilizado para transporte de cargas e possui relevância para atividades econômicas, abastecimento e geração de energia nos dois países.

A iniciativa repete uma estratégia adotada por Trump no início de seu atual mandato, em janeiro de 2025, o presidente determinou que o governo norte-americano passasse a utilizar “Golfo da América” para se referir ao Golfo do México em documentos federais. 

Durante o anúncio desta quinta, Trump ainda sugeriu que outras mudanças de nomes geográficos poderiam ocorrer no futuro, mencionando os oceanos Atlântico e Pacífico. Apesar da determinação presidencial, a nova denominação não altera o nome utilizado pelas autoridades canadenses. Na prática, “Lago América” passa a ser a designação oficial adotada pelo governo federal dos Estados Unidos, enquanto o Canadá mantém o nome Lago Ontário.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 27/08/2026 18:22
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