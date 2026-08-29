Israel afirma que atacou comandante do Hamas dentro de hospital em Gaza

O Exército israelense anunciou, neste sábado (29), que atacou um comandante do Hamas dentro de um hospital em Gaza, enquanto as autoridades de saúde no território palestino relataram a morte de três pessoas em bombardeios israelenses distintos.
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O Exército não especificou se o comandante do movimento islamista palestino havia morrido, nem revelou sua identidade, afirmando apenas que ele estava "escondido dentro" do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa e que estava "preparando ataques terroristas contra soldados da Tsahal (exército) e civis israelenses".
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O ataque ocorreu em um prédio adjacente às principais instalações do hospital na cidade de Deir al-Balah (centro de Gaza).
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O hospital informou que três pessoas ficaram feridas em um ataque israelense perto de um depósito localizado a uma curta distância da maternidade.
O Exército declarou que, dois dias antes, havia alertado as autoridades de saúde de Gaza para "pararem de usar instalações médicas para fins terroristas".
Horas antes, o hospital havia relatado uma morte causada por fogo israelense na parte leste da cidade. O Exército israelense afirmou que estava verificando essa informação.
Essa nova onda de violência ocorre apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025.
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