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Israel afirma que atacou comandante do Hamas dentro de hospital em Gaza

O Exército não especificou se o comandante do movimento islamista palestino havia morrido, nem revelou sua identidade, afirmando apenas que ele estava "escondido dentro" do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa

Soldado israelense no povoado de Qusra: pressão dos EUA - (crédito: Zain Jaafar/AFP)
Soldado israelense no povoado de Qusra: pressão dos EUA - (crédito: Zain Jaafar/AFP)

O Exército israelense anunciou, neste sábado (29), que atacou um comandante do Hamas dentro de um hospital em Gaza, enquanto as autoridades de saúde no território palestino relataram a morte de três pessoas em bombardeios israelenses distintos. 

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O Exército não especificou se o comandante do movimento islamista palestino havia morrido, nem revelou sua identidade, afirmando apenas que ele estava "escondido dentro" do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa e que estava "preparando ataques terroristas contra soldados da Tsahal (exército) e civis israelenses". 

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O ataque ocorreu em um prédio adjacente às principais instalações do hospital na cidade de Deir al-Balah (centro de Gaza). 

O hospital informou que três pessoas ficaram feridas em um ataque israelense perto de um depósito localizado a uma curta distância da maternidade. 

O Exército declarou que, dois dias antes, havia alertado as autoridades de saúde de Gaza para "pararem de usar instalações médicas para fins terroristas". 

Horas antes, o hospital havia relatado uma morte causada por fogo israelense na parte leste da cidade. O Exército israelense afirmou que estava verificando essa informação.

Essa nova onda de violência ocorre apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025.

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Por AFP
postado em 29/08/2026 15:20
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