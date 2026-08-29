Märtha Louise da Noruega, a princesa 'clarividente' casada com xamã que não será rainha, apesar de ser mais velha que seu irmão Haakon

Verrett (à direita) tem sido repetidamente descrito como um 'charlatão' e vigarista por figuras públicas da Noruega - (crédito: Getty Images)

A princesa Märtha Louise da Noruega é a filha mais velha do falecido rei Harald 5º, mas foi seu irmão mais novo, Haakon 8º, quem herdou o trono do país nórdico.

Enquanto o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, declarava que o país estava "unido em luto e gratidão" nesta sexta-feira (28/8), o novo rei assumiu as rédeas da monarquia.

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O monarca recém-coroado anunciou que seu lema real seria o mesmo usado por seu pai, avô e bisavô: "Tudo pela Noruega".

Enquanto isso, a figura de sua irmã mais velha, Märtha Louise, ficou marcada nos últimos anos por decisões que a distanciaram da monarquia.

Em 2022, ela renunciou aos deveres reais para se concentrar em seu trabalho particular na área da medicina alternativa, que exerce ao lado de seu marido, Durek Verrett, um controverso autoproclamado xamã.

Embora mantenha seu título, ela renunciou às funções oficiais para "criar uma linha divisória mais clara" entre seu papel público e sua vida privada.

Verrett causou controvérsia ao promover práticas sem base científica, incluindo afirmações como a de que o câncer é uma escolha.

Mas mesmo antes da renúncia formal da princesa Märtha Louise, seu papel na família real já estava condicionado pela linha de sucessão.

Quando ela nasceu, em 1971, a Noruega aplicava a preferência masculina na linha de sucessão: o primogênito tinha prioridade sobre as irmãs, mesmo que fossem mais velhas.

A Constituição norueguesa foi atualizada em 1990 para reconhecer o direito das mulheres de herdar o trono.

A reforma não foi aplicada retroativamente, então seu irmão Haakon permaneceria como herdeiro do trono.

No entanto, graças à reforma, a filha de Haakon, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, agora está na linha de sucessão e pode se tornar a primeira chefe de Estado feminina da Noruega desde o século 15.

Getty Images Verrett (à direita) tem sido repetidamente descrito como um 'charlatão' e vigarista por figuras públicas da Noruega

Anos de críticas e acusações

A princesa Märtha Louise, de 54 anos, gera controvérsia na Noruega há décadas por promover tratamentos alternativos.

Ela fundou uma escola para ajudar as pessoas a "se conectarem com seus anjos".

Ela também foi acusada de usar seu título real para obter vantagem competitiva em suas atividades privadas.

Em 2002, casou-se com o escritor e artista norueguês Ari Behn, com quem teve três filhas.

Eles se divorciaram em 2017 e Behn, que sofria de depressão, cometeu suicídio no Natal de 2019.

Em uma entrevista de 2013 ao jornal espanhol ABC, a princesa afirmou ser "clarividente".

"Não consigo ver o futuro, mas consigo perceber a energia das pessoas", explicou ela.

Ela também afirmou ter passado de uma "garota insegura com medo de palco para uma mulher confiante".

"Essa mudança aconteceu quando conheci meu anjo da guarda, com quem converso diariamente", disse ela ao ABC.

Em junho de 2022, a princesa ficou noiva de Verrett. Ela havia anunciado o relacionamento em uma publicação no Instagram em 2019, prevendo possíveis críticas.

Na publicação, ela declarou: "Para aqueles que sentem necessidade de criticar: por favor, abstenham-se. Não cabe a vocês escolher por mim ou me julgar. Durek é simplesmente um homem com quem adoro passar meu tempo e que me completa."

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Apesar da publicação, o casal enfrentou duras críticas na Noruega, e Verrett foi repetidamente rotulado de "charlatão", impostor e teórico da conspiração.

A ex-primeira-ministra norueguesa Erna Solberg descreveu as opiniões dele como "muito estranhas" e "sem fundamento".

Ela acrescentou que as ideias de Verrett promovem teorias da conspiração.

O 'visionário' que afirma ter ressuscitado

Durek Verrett, um afro-americano que se autodenomina um "xamã de sexta geração", afirmou ter ressuscitado dos mortos e previsto os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, dois anos antes de ocorrerem.

Ele atribui as críticas que recebe à cor de sua pele e afirma que "nunca sofreu tanto racismo" como quando chegou à Noruega.

Ele também se comparou a Albert Einstein e Thomas Edison, a quem descreveu como "gênios" e "incompreendidos".

Em seu site, ele se descreve como um "visionário da 'Era do Agora'" que "desmistifica a espiritualidade".

Ele afirma que seu trabalho influenciou as atrizes Gwyneth Paltrow e Nina Dobrev.

De acordo com uma pesquisa publicada em setembro de 2022, apenas 13% dos noruegueses consideravam a princesa Märtha Louise adequada para representar a família real em eventos oficiais.