Suspeita e dúvidas diante do acordo petrolífero entre Venezuela e EUA

O presidente Donald Trump informou na véspera que os Estados Unidos terão o controle majoritário de 65 bilhões de barris das reservas de petróleo da Venezuela, no que descreveu como "o maior acordo petrolífero da história" - (crédito: AFP)

O "histórico" acordo petrolífero firmado entre Washington e Caracas, que permitirá aos Estados Unidos operar campos de petróleo, gera dúvidas e desconfiança entre a população diante do sigilo estatal, mas também esperança de uma tão aguardada recuperação econômica.

O presidente Donald Trump informou na véspera que os Estados Unidos terão o controle majoritário de 65 bilhões de barris das reservas de petróleo da Venezuela, no que descreveu como "o maior acordo petrolífero da história".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Venezuela detalhou que o acordo envolve 17 "campos estratégicos" e um investimento privado de 100 bilhões de dólares (R$ 520 bilhões), destinados a revitalizar a deteriorada indústria do país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.

A negociação desperta preocupações entre os simpatizantes do chavismo, ao ser concretizada em meio à forte pressão exercida pelos Estados Unidos sobre o governo interino de Delcy Rodríguez, que assumiu o poder em janeiro após a captura de Nicolás Maduro em uma operação americana.

"Não sabemos a quem isso vai favorecer, se à Venezuela ou a eles (Estados Unidos)", disse à AFP Jesús Salazar, um trabalhador de segurança privada de 68 anos. "Tenho minhas dúvidas, mas é preciso esperar para ver o que vai acontecer", confessa.

Apesar da desconfiança de alguns militantes, o governista Partido Socialista Unido da Venezuela reafirmou neste sábado (29) seu apoio à decisão.

Leia também: Como memórias da guerra e do passado nazista estão no centro de conflito eleitoral na Alemanha

"Acompanhamos os mecanismos de recuperação produtiva que priorizam os interesses nacionais e permitam superar o impacto de mais de uma década de sanções econômicas, medidas coercitivas unilaterais e bloqueios injustos", diz um comunicado publicado pelo PSUV.

Petróleo e pobreza

Pressionada por Washington, Rodríguez promoveu nos últimos meses reformas nos setores de petróleo e mineração que abrem essas indústrias, antes zelosamente controladas pelo Estado, ao capital privado, especialmente estrangeiro.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos aliviaram as sanções petrolíferas que haviam imposto durante o governo de Maduro.

A produção de petróleo reagiu com um aumento de 29,8% de janeiro a julho, quando a Venezuela atingiu 1,2 milhão de barris por dia, ainda muito distante dos 3 milhões que extraía no final do século passado.

Leia também: Chefe de Conselho da Paz de Trump diz que Gaza pode desaparecer de vez

O acordo busca recuperar esses picos de produção, mas analistas concordam que isso só acontecerá no longo prazo.

"O aumento da produção não será visto pelo menos (em) três, quatro anos", estima o engenheiro Oswaldo Felizzola.

Esse especialista em petróleo vê com bons olhos que os Estados Unidos atuem como um "garantidor" dos investimentos na Venezuela, que não conseguiu atrair grandes capitais há mais de uma década.

"Se não fosse assim, esses campos não seriam explorados nos próximos 10 ou 15 anos porque a PDVSA (Petróleos de Venezuela) não tem os recursos financeiros para fazê-lo", observa o professor do Instituto de Estudios Superiores de Administración.

Uma operação dessa magnitude pode acelerar a tão desejada recuperação econômica na Venezuela, ainda afetada pela brutal contração de 80% que sofreu entre 2014 e 2021.

Leia também: Como a guerra do Irã reacendeu a disputa pelo Canal do Panamá

Essa é a esperança de muitos venezuelanos que mal conseguem sobreviver com um salário mínimo mensal equivalente a 0,16 dólar (R$ 0,82) e benefícios estatais que chegam a 240 dólares (R$ 1.248) mensais, muito abaixo dos 730 dólares (R$ 3.795) que custaria a cesta básica de alimentos, segundo estimativas privadas.

"Se querem o petróleo daqui, da Venezuela, têm que pagar por ele pelo preço que está sendo praticado, porque não é que a Venezuela vai dar o petróleo de graça", sustenta Carlos Baco.

Esse funcionário público de 74 anos espera que, com essas receitas do petróleo, a economia melhore. Seu bolso não sentiu os efeitos do aumento da produção nos últimos meses.

"Até o momento não se viu nada, o consumo e a comida mais cara (...) o dólar sobe e os produtos sobem, tudo sobe, o transporte, tudo. Isso aqui é impossível", relata.

Mais dúvidas do que certezas

Delcy Rodríguez, que classificou o acordo como "histórico", antecipou que estão previstos 204 bilhões de dólares (R$ 1,06 trilhão) em receitas tributárias, mas não detalhou os ganhos provenientes de outros conceitos, como os royalties.

Os poucos detalhes compartilhados pelas autoridades da Venezuela e dos Estados Unidos impedem medir corretamente seu impacto.

Uma enxurrada de comentários tomou conta das redes sociais, com opiniões divergentes e alegações que passam pela perda de soberania, ganhos reduzidos e custos políticos.

Para o analista Elías Ferrer, a mera existência dos investimentos é uma boa notícia, apesar das condições.

"Sem dúvida, isso é melhor do que antes, porque antes aquele petróleo não estava sendo explorado; se ninguém o está explorando, ninguém está pagando royalties e ninguém se beneficia disso", comenta.

Os Estados Unidos impõem as condições da negociação, mas o benefício para a Venezuela dependerá da implementação do acordo.

"Esse acordo poderia ser melhor? Muito provavelmente, sim", acrescenta Ferrer.

"Se tudo for feito corretamente (...) será uma grande oportunidade para a Venezuela ver seu setor petrolífero ressurgir", opina a advogada Dolores Dobarro, ex-vice-ministra venezuelana da Energia.



