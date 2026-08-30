'Fui sequestrada pela Coreia do Norte e forçada a casar com um soldado americano'

Soga nunca mais viu sua mãe, Miyoshi, após o dia do sequestro - (crédito: National Police Agency, Japan)

Era uma tarde quente de agosto na ilha de Sado, no Japão, quando a vida de Hitomi Soga, de 19 anos, mudou para sempre.

Ela tinha ido ao supermercado com a mãe e as duas estavam voltando para casa.

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De repente, três homens apareceram por trás e sequestraram mãe e filha.

"Eles taparam nossas bocas com alguma coisa e colocaram uma espécie de saco sobre nossas cabeças", lembra Soga.

Os dias seguintes foram um borrão na memória, enquanto ela era transferida da costa litorânea para o que ela acreditava ser primeiro uma lancha e depois um navio maior.

Soga diz que não teve a chance de falar com a mãe, de quem se recorda como uma pessoa generosa, inteligente e amorosa.

"Não pude trocar algumas últimas palavras com ela."

Dias depois, finalmente tiraram a venda dos seus olhos, e ela pensou: "Isto não é o Japão".

Soga havia sido levada para a Coreia do Norte, vítima de um programa secreto de sequestros patrocinado pelo Estado durante as décadas de 1970 e 1980.

Ela permaneceria lá pelos próximos 24 anos.

National Police Agency, Japan Soga nunca mais viu sua mãe, Miyoshi, após o dia do sequestro

Sequestros patrocinados pelo Estado

Uma teoria sugere que as autoridades norte-coreanas pretendiam usar as pessoas sequestradas como os chamados "livros didáticos vivos", permitindo que espiões aprendessem o idioma e os costumes japoneses para, posteriormente, se infiltrarem no país.

O Japão identificou pelo menos 17 pessoas que foram sequestradas entre 1977 e 1983, embora o número possa ser maior.

"Eu ainda não sei se fui alvo específico ou se foi algo aleatório", diz Soga.

Durante os dois primeiros anos, ela ficou detida em um quartel militar. Ela não sabia o paradeiro de sua mãe e nunca perguntou aos funcionários por que havia sido levada para lá. Soga pressentia que eles não lhe contariam a verdade.

"Eu saía do quartel, olhava para o céu, via a lua e as estrelas e chorava pensando na minha família no Japão e em quando os veria novamente."

Apesar do medo e do isolamento, ela tentou manter a esperança de que um dia seria livre.

"Sempre guardei isso no meu coração. Esperava que tudo isso chegasse ao fim, e essa esperança nunca se apagou."

National Police Agency, Japan Soga passou os dois primeiros anos de seu sequestro vivendo em um quartel militar em algum lugar da Coreia do Norte

Finalmente, em 1980, Soga foi autorizada a deixar o quartel.

Disseram-lhe que teria de se casar com um homem que nunca tinha visto, Charles Jenkins, um soldado americano que desertara para a Coreia do Norte em 1965.

Ele tinha cruzado a Zona Desmilitarizada acreditando que seria enviado para lutar no Vietnã e que render-se à Coreia do Norte lhe permitiria regressar aos Estados Unidos.

Associar publicamente dois países pertencentes aos dois maiores adversários da Coreia do Norte, o Japão e os Estados Unidos, seria uma propaganda eficaz para Pyongyang.

"Lembro-me do dia em que nos conhecemos. Era um dia muito chuvoso e eu sentia-me muito preocupada e nervosa", diz ela.

Apesar de não ter qualquer escolha no casamento, Soga passou a amar profundamente o marido. Tiveram duas filhas e Jenkins fazia-lhes brinquedos e móveis.

"Foi algo natural, e meu momento mais feliz foi quando nossas filhas nasceram. Ele era muito carinhoso com elas e cuidava muito bem delas. Isso é o que eu mais amava nele", relembra Soga.

Getty Images O ex-sargento do Exército dos EUA, Charles Robert Jenkins, chega ao Aeroporto de Haneda, em Tóquio, em 18 de julho de 2004, acompanhado da esposa e das filhas

O casal não tinha empregos formais remunerados e, sob o rígido controle e vigilância do regime norte-coreano, as opções de lazer eram bastante limitadas.

Soga conta que costumava cultivar vegetais. "Não havia shows, nem cinemas. Não havia nada para se divertir. O medo e a preocupação eram constantes. Mas, graças à minha família, encontrei conforto."

Sua rotina mudou abruptamente em 2002, quando o mundo descobriu a verdade sobre o sequestro de Soga.

Durante uma cúpula destinada a melhorar as relações entre o Japão e a Coreia do Norte, o então Líder Supremo Kim Jong-il admitiu ter sequestrado 13 dos 17 cidadãos que o Japão acreditava terem sido capturados.

As autoridades alegaram que apenas cinco pessoas ainda estavam vivas e não confirmaram se a mãe de Soga, Miyoshi, havia entrado na Coreia do Norte.

Pouco depois, Soga soube que teria permissão para retornar ao Japão para uma breve visita.

"Eu só pensava que queria muito reencontrar minha família no Japão novamente e que talvez houvesse uma chance de ver minha mãe de novo."

Getty Images Após o retorno ao Japão, Soga só pôde ver suas filhas novamente dois anos depois

Reencontro

Soga se despediu do marido e das filhas na Coreia do Norte e embarcou em um voo para o Japão para se reencontrar com a irmã e o pai, que esperavam por seu retorno há mais de duas décadas, sem saber se ela ainda estava viva.

"Quando nos reencontramos e nos abraçamos, choramos muito", conta Soga.

Ela decidiu ficar no Japão e só reencontrou o marido e as filhas dois anos depois.

Seu marido, Charles, temia que viajar para o Japão resultasse em sua prisão pelo exército americano.

Finalmente, após negociações, ele cumpriu 25 dias de uma sentença de 30 dias depois de se declarar culpado de deserção e auxílio ao inimigo, antes que a família pudesse se mudar definitivamente para a ilha de Sado, no Japão, em 2004.

"Embora minhas filhas nunca tivessem visitado Sado", diz Soga, "elas sabiam que era a cidade natal da mãe e se apaixonaram pelo lugar."

Getty Images Soga (a segunda da esquerda para a direita), que vemos aqui segurando uma foto de sua mãe, continua a fazer campanha incansavelmente por outras pessoas sequestradas

Charles Jenkins morreu no Japão em 2017, e Soga dedicou suas energias à campanha para trazer de volta para casa todos os sequestrados no Japão.

Soga diz que "cada dia conta" para aqueles que ainda estão presos na Coreia do Norte.

Há uma pessoa sequestrada por quem ele se recusa a perder a esperança: sua mãe, Miyoshi.

Ele espera que sua determinação inspire sua mãe, onde quer que ela esteja.

"Acho que ela pensaria: 'Se ela luta e nunca desiste, eu farei o mesmo.'"

*Esta história é baseada em um episódio do programa Outlook, do Serviço Mundial da BBC.