EUA lança novos ataques contra o Irã, os primeiros em um mês

Imagens de ataques de junho deste ano; segundo o Comando Central dos EUA, o Irã se preparava para lançar mísseis - (crédito: AFP)

Os Estados Unidos realizaram neste domingo (30) ataques na ilha iraniana de Larak, localizada no estratégico estreito de Ormuz, informou o Comando Central americano (Centcom).

Trata-se dos primeiros bombardeios contra o Irã desde o fim de julho.

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"Mais cedo, as forças americanas atacaram dois lançadores iranianos na ilha de Larak", onde "foi observado que membros da Guarda Revolucionária Islâmica se preparavam para lançar foguetes com minas navais", disse Tim Hawkins, porta-voz do Centcom, em um comunicado enviado à AFP.

Esses ataques ocorrem após semanas em que as hostilidades haviam perdido intensidade.

A administração Trump havia privilegiado a "guerra econômica" em vez dos bombardeios contra o Irã.

No entanto, houve trocas esporádicas de tiros na região, sobretudo no estreito de Ormuz e em seus arredores.

Essa estratégica passagem marítima, pela qual transitava, antes da guerra, um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, está bloqueada por Teerã desde o início do conflito, desencadeado em 28 de fevereiro por ataques israelenses e americanos contra o Irã.

Os Estados Unidos realizam, em particular, um bloqueio dos portos iranianos.

"Na semana passada, o Centcom concluiu a remoção de minas das rotas de navegação internacionais do estreito", acrescentou Hawkins.

"As forças americanas monitoram de perto a região e continuam preparadas para proteger a livre circulação das trocas comerciais nessa via marítima essencial", acrescentou.