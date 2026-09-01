Novo CEO da Apple: John Ternus e a missão de liderar a revolução da IA

John Ternus tornou-se oficialmente o CEO da Apple em 1º de setembro de 2026, encerrando o período de 15 anos de Tim Cook no comando da empresa. Cook agora assume a função de presidente executivo do conselho, em uma mudança descrita pela Apple como resultado de um planejamento de sucessão de longo prazo aprovado por unanimidade.
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Com 24 anos de casa, Ternus ocupava o cargo de vice-presidente sênior de engenharia de hardware. Ele é amplamente respeitado como engenheiro, e não como especialista em software ou inteligência artificial. Essa distinção é importante, pois a questão mais urgente que o aguarda é se a Apple conseguirá recuperar o atraso em IA.
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A empresa fechou um acordo no início do ano para pagar ao Google cerca de 1 bilhão de dólares anuais pelo licenciamento de uma versão personalizada do Gemini. A tecnologia será usada para reconstruir a assistente Siri, uma aposta que diverge da estratégia de concorrentes que investem mais de 100 bilhões de dólares em infraestrutura própria de IA.
O primeiro grande teste de Ternus acontecerá em cerca de uma semana. A expectativa é que a Apple revele a nova Siri junto com seu primeiro iPhone dobrável em 9 de setembro. Em sua última teleconferência de resultados, o próprio Tim Cook admitiu que a empresa ainda não possui um plano completo sobre os custos computacionais dessa iniciativa.
Caberá a Ternus descobrir, publicamente, se a estratégia de comprar IA de parceiros externos pode competir com empresas que desenvolvem tudo internamente. Um analista resumiu o desafio, destacando que um líder de hardware agora precisa provar que o futuro da Apple é um problema de integração de hardware e software, e não apenas de modelos de IA, no exato momento em que seus rivais apostam o contrário.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.