iOS 26: Apple anuncia novidades operacionais no sistema e novo design

A Apple revelou nesta segunda-feira (9/6) como será o sistema operacional iOS 26, atualização com novo design e melhorias nos aplicativos. Com essa mudança, a próxima versão dos sistemas dos aparelhos da empresa pularão do iOS 19 para o 26. O anúncio foi feito durante a conferência WWDC, na sede da empresa em Cupertino (Califórnia, EUA).

O novo visual, batizado de Liquid Glass, aposta nos efeitos transparentes — com notificações, botões e barras semelhantes a vidro, que reflete e refrata o ambiente ao redor. Segundo a empresa de aparelhos eletrônicos, a Liquid Glass permite que elementos do sistema sejam melhor integrados com o aplicativo em uso.

Leia também: As pessoas que se recusam a usar IA

Os desenvolvedores já têm acesso aos novos sistemas. A versão beta para usuários chegará em julho, enquanto as versões oficiais serão disponibilizadas no último trimestre de 2025. O iOS 26 também traz novidades no CarPlay, Apple Music, Mapas, Carteira e no Apple Games, um novo app que centraliza todos os jogos em um só lugar.

Soma-se às novidades o pacote de inteligência artificial Apple Intelligence, que poderá ser usado também por outros desenvolvedores. Dentro das funcionalidades da IA, o usuário irá encontrar o Hold Assist, recurso capaz de identificar músicas de espera em ligações para empresas e liberar a pessoa para voltar à chamada somente quando o atendimento é retomado — o que permite a continuação de outras tarefas no celular sem necessidade de aguardar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Apple também apresentou o Live Translation, que traduz, em tempo real, ligações, chamadas no FaceTime e conversas no aplicativo Mensagens. Ele suporta os idiomas português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, coreano e chinês. Outra atualização é o Visual Intelligence, que além de reconhecer objetos e informações ao redor do usuário pela câmara, passará a analisar também elementos e informações na tela do dispositivo.

“O iOS 26 brilha com seu novo design deslumbrante e melhorias significativas nos recursos que as pessoas mais usam no dia a dia, tornando o iPhone ainda mais útil”, disse Craig Federighi, senior vice presidente de Software Engineering da Apple. “As experiências estão mais expressivas e pessoais, da Tela Bloqueada e Tela de Início aos novos recursos dos apps Telefone e Mensagens, que ajudam a manter o foco nas conexões mais importantes. E, com os novos e poderosos recursos da Apple Intelligence integrados ao sistema, pode-se fazer ainda mais com muito mais facilidade.”