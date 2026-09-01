Petição solicita que Javier Milei seja declarado 'persona non grata' em Paris

Documento pede que a Prefeitura de Paris recuse qualquer distinção oficial ao presidente argentino em sua próxima visita - (crédito: Reprodução/X/Diários de Argentina)

Cerca de cinquenta políticos, intelectuais e artistas solicitaram, nesta terça-feira (1º/9), à Prefeitura de Paris que declarasse o presidente argentino, Javier Milei, como "persona non grata", às vésperas de uma viagem do mandatário sul-americano à capital francesa no final de setembro e início de outubro.

"Pedimos ao Conselho de Paris que declare o presidente argentino persona non grata em nossa cidade. Após quase três anos de mandato, a política de austeridade radical de Javier Milei pesa gravemente sobre a sociedade argentina", diz a petição.

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O pedido, publicado no site change.org, insta Paris e seu prefeito, o socialista Emmanuel Grégoire, a "recusar qualquer recepção oficial" e "qualquer distinção" ao mandatário, e a recordar sua "solidariedade com as lutas democráticas da sociedade argentina".

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A solicitação já havia reunido cerca de 150 assinaturas até a tarde desta terça-feira, e na lista publicada dos primeiros cinquenta signatários constam vereadores parisienses, personalidades e intelectuais ligados à Argentina e à América Latina na França.

A petição denuncia, entre outros pontos, o "desmantelamento dos serviços públicos", as "violações dos direitos das mulheres", a "repressão policial", e que Milei "relativiza" os crimes da ditadura militar argentina.

Os signatários também alertam para a situação na Casa Argentina, uma residência no prestigioso polo universitário Cité Internationale Universitaire de Paris, desde a chegada do advogado Santiago Muzio, nomeado diretor pelo atual governo argentino.

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Em julho, Prefeitura de Paris pediu ao chanceler francês, Jean-Noël Barrot, que investigasse a gestão desta instituição, diante da preocupação com as "decisões de expulsão" de residentes, a retirada de uma placa sobre os desaparecidos durante a ditadura e a realização de reuniões "difundindo ideologias de extrema direita", entre outros fatores.