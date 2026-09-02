Zelensky cobra reação firme de aliados após escalada de ataques na Ucrânia

O governo ucraniano reduzirá o período de toque de recolher e atualizará as normas de funcionamento dos abrigos modulares. - (crédito: John Thys/AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (2/9) mudanças nos protocolos de alerta aéreo do país em resposta ao que classificou como uma nova tática da Rússia de usar drones para desgastar a vida civil e a atividade econômica. O líder ucraniano também cobrou uma reação mais firme dos aliados após novos ataques russos e pediu mais sistemas de defesa aérea, sanções contra Moscou e aumento da produção militar.

Segundo Zelensky, a Ucrânia adotará dois níveis de alerta: amarelo, principalmente para incursões de drones, e vermelho, para ameaças de mísseis, incluindo ataques balísticos, e ofensivas em larga escala. Os sinais sonoros serão diferenciados, e o governo também avaliará alertas geograficamente mais específicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Sexto dia consecutivo de ataques russos em Kiev deixa 12 mortos

Durante o nível amarelo, autoridades deverão estabelecer critérios para permitir a continuidade das atividades de órgãos públicos, empresas e outros serviços. Kiev também reduzirá o período de toque de recolher e modificará o funcionamento do transporte público. Normas para abrigos, inclusive estruturas móveis e modulares, serão atualizadas.

As medidas foram anunciadas após novos ataques russos. Segundo Zelensky, uma universidade em Kiev foi atingida durante as aulas, enquanto cinco pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em Odessa. Ataques também atingiram Kherson e a região de Kharkiv, onde milhares ficaram sem energia. "Precisamos agir agora", afirmou Zelensky, ao dizer que a reação internacional à recente escalada russa tem sido insuficiente. "O mal deve ser contido assim que se manifesta."

Zelensky também disse ter discutido com o chanceler alemão, Friedrich Merz, o ataque russo ao aeroporto de Leipzig, que classificou como "mais uma escalada". Segundo ele, Ucrânia e Alemanha estão finalizando um acordo sobre drones, enquanto novos pacotes alemães de defesa aérea serão entregues à Ucrânia ainda neste mês.