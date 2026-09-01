Sexto dia consecutivo de ataques russos em Kiev deixa 12 mortos - (crédito: GENYA SAVILOV / AFP)

A Rússia lançou um grande ataque aéreo na capital da Ucrânia e arredores durante a madrugada desta terça-feira, 1º, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo mais de uma dúzia, incluindo três crianças, disseram autoridades locais.

Os ataques marcaram o sexto dia consecutivo de intensos bombardeios russos contra Kiev, que começaram na semana passada, e representam uma sequência sem precedentes de ataques aéreos desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala ao seu vizinho, há mais de quatro anos e meio. O objetivo de Moscou é desgastar os civis, interrompendo seu cotidiano, afirmam autoridades ucranianas.

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Milhares de estudantes ucranianos voltaram às aulas na terça-feira para o novo ano letivo, justamente quando a Rússia lançou sua ofensiva de mísseis de cruzeiro e balísticos, drones a jato, bombas planadoras e salvas de artilharia contra Kiev, bem como outras oito regiões da Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que 12 pessoas foram mortas, incluindo um cidadão indiano. O ataque atingiu infraestruturas civis e edifícios residenciais em vários distritos de Kiev, disseram as autoridades, com oito mortos na própria cidade e outros três na região circundante.

Seis funcionários da empresa ferroviária estatal Ukrzaliznitsia estavam entre os mortos em Kiev quando um míssil balístico atingiu um depósito e outras instalações, disse o presidente da empresa, Oleksandr Pertsovski, em uma publicação nas redes sociais.

Zelenski afirmou que cerca de 350 equipes de emergência foram mobilizadas em Kiev e na região circundante.

O Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças realizaram um "ataque massivo" contra a Ucrânia durante a noite com "armas guiadas de precisão" e drones de longo alcance. O ataque teve como alvo instalações de fabricação e armazenamento de armas, bem como infraestrutura relacionada às forças armadas, segundo o ministério.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia iniciou o ataque às 18h da segunda-feira, 31, utilizando mísseis balísticos, de cruzeiro e antirradar, além de 218 drones e iscas. Cerca de um terço dos drones eram movidos a jato, que são muito mais difíceis de interceptar do que as versões com hélice.

Os principais alvos russos estavam nas regiões de Kiev e sul de Odessa, disse a Força Aérea em um comunicado.

O ataque à região de Odessa, localizada no Mar Negro, danificou infraestruturas civis e feriu uma pessoa, afirmou o chefe regional Oleh Kiper.

Dois prédios residenciais foram danificados, enquanto um incêndio deflagrou numa fábrica têxtil. As forças russas também atacaram a travessia internacional de ferry de Orlivka, na fronteira com a Romênia, afirmou.

A Rússia também bombardeou a região norte de Zhitomir, provocando incêndios em uma instalação industrial e em um armazém, informou o Serviço de Emergência da Ucrânia.

Na capital, equipes de resgate trabalharam para remover os escombros de prédios de apartamentos danificados e libertar moradores presos.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo afirmou nesta terça-feira que suas defesas aéreas interceptaram durante a noite 516 drones ucranianos sobre 18 regiões russas, bem como sobre a península da Crimeia, anexada ilegalmente, e o Mar Negro.

Na região de Leningrado, o ataque com drones provocou um incêndio no porto de Ust-Luga, disse o governador Alexander Drozdenko, enquanto a Ucrânia ampliava sua campanha para prejudicar o setor petrolífero russo, que é um pilar da economia.

Ust-Luga é um dos maiores terminais de exportação de petróleo e gás da Rússia, localizado a mais de 800 quilômetros (500 milhas) da Ucrânia. Este ano, o terminal tem sido alvo frequente de ataques com drones ucranianos.