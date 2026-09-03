Putin vê paz com Ucrânia e diz que Trump está disposto a manter diálogo

Presidente da Rússia acusou aliados da Ucrânia de cumplicidade ao não condenarem ataques a alvos civis russos - (crédito: Valery Sharifulin/AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (3/9) que ainda vê chances de negociações de paz construtivas com a Ucrânia e disse acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a manter um diálogo positivo com Moscou. As declarações foram feitas durante a sessão plenária do Fórum Econômico do Leste.

"Há chances? Na minha opinião, sim, elas existem", disse Putin sobre uma possível negociação para encerrar a guerra, de acordo com declarações reunidas pelo pool de imprensa do Kremlin, organizado pela agência RIA Novosti. Segundo ele, Rússia e Ucrânia devem ser as principais responsáveis por alcançar um acordo, embora Moscou seja grata a países que tentam contribuir para uma solução, entre eles Estados Unidos e China.

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Putin afirmou ainda que os contatos com o governo de Donald Trump continuam, inclusive por meio de serviços de inteligência e representantes designados pela Casa Branca. "O presidente Trump, pelo que entendo, sinto e vejo, está disposto a esse trabalho positivo e construtivo", declarou. O líder russo acrescentou que Moscou é favorável à retomada plena das relações com Washington, mas ressaltou que isso "não depende apenas" da Rússia.

Ao tratar das perspectivas de paz, Putin disse que ataques contra embarcações civis russas e ameaças contra aviões civis dificultam negociações bilaterais com Kiev. Ele classificou essas ações como "terrorismo de Estado" e acusou aliados ocidentais da Ucrânia que não as condenam de se tornarem "cúmplices do terrorismo internacional".

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No campo militar, Putin afirmou que tropas russas avançam diariamente em todos os setores da linha de contato e que o ritmo das operações aumentou recentemente. Também descartou, no cenário atual, a necessidade de uma nova mobilização na Rússia e classificou rumores nesse sentido como uma "operação de informação" do adversário.