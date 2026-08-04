Assessor de Putin visita o Brasil para tratar sobre defesa e cooperação econômica

O assessor do presidente Vladimir Putin participou de reuniões com Celso Amorim (foto), entre outros membros do governo brasileiro e das Forças Armadas - (crédito: Divulgação/Embaixada da Rússia)

Em visita ao Brasil, Nikolay Patrushev, assessor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu nesta terça-feira (4/8), com o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, o embaixador Celso Amorim, no Palácio do Planalto. O encontro faz parte da visita oficial do representante do governo russo ao país e serviu para discutir temas que envolvem a cooperação entre as duas nações em temas como defesa e economia.

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Com o embaixador, o assessor de Putin fez um balanço sobre os encontros da delegação do país durante sua visita ao Brasil. Além de Amorim, ele também se reuniu com Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Itamaraty, e o almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil.

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De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), os dois aproveitaram para aprofundar o diálogo sobre iniciativas de cooperação bilateral nas áreas naval, espacial, energética e de defesa, além do fortalecimento do intercâmbio em ciência, tecnologia e inovação, entre outros temas.

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Ainda hoje, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), telefonou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e disse estar “decepcionado” com a atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC, na sigla em inglês) para buscar soluções para a paz em conflitos ao redor do mundo. Na pauta, também esteve o fortalecimento do Brics e do comércio bilateral entre as duas nações.

