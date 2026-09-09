Tailândia investiga morte de britânico após procedimento de aumento peniano

O influencer costumava compartilhar sua rotina de luxo para os seus cerca de 185 mil seguidores no Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram @diananelloinspire)

As autoridades tailandesas anunciaram nesta quarta-feira (9) que estão investigando uma clínica de Bangcoc na qual um empresário e influenciador britânico de origem nigeriana foi submetido a um procedimento de aumento peniano que o levou à morte.

No mês passado, um legista de Londres determinou que a morte de Igho Ubiribo, 43 anos, ocorrida em 6 de março na capital da Tailândia, foi provocada por uma injeção de ácido hialurônico que ele recebeu algumas horas antes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso reacendeu o debate sobre o turismo médico na Tailândia, um dos principais destinos mundiais para visitantes estrangeiros em busca de atendimento de saúde de qualidade, incluindo procedimentos estéticos.

Ubiribo, conhecido segundo reportagens da imprensa como "Tiny" ou "Ego", tinha 185.000 seguidores no Instagram, onde publicava fotos com sua esposa, Danielle, nas quais o casal exibia um estilo de vida luxuoso.

Após sua morte, o Ministério da Saúde da Tailândia determinou a abertura de uma investigação. Na segunda-feira, funcionários do governo visitaram a clínica no centro de Bangcoc em que Ubiribo foi atendido.

As autoridades investigam se o centro médico possui uma licença válida e se cumpriu os protocolos de saúde, informou à AFP um funcionário do ministério.

Segundo o relatório forense britânico de agosto, Ubiribo recebia uma massagem após a aplicação do preenchimento quando reclamou de dores no peito e desmaiou. Ele foi levado de ambulância para um hospital, com suspeita de embolia pulmonar, mas perdeu a consciência antes que a equipe médica pudesse realizar uma tomografia computadorizada.

Os médicos tentaram reanimá-lo por mais de 100 minutos, antes de constatar a morte.

Segundo o Ministério da Saúde, os administradores da clínica informaram que Ubiribo era um paciente habitual desde 2024 e havia se submetido a cinco injeções para aumento peniano.

Os primeiros quatro procedimentos foram realizados em 2024 e 2025. Na quinta visita, em 5 de março, ele recebeu 40 mililitros de preenchimento.

O médico havia recomendado dividir o procedimento em duas sessões, mas Ubiribo solicitou que toda a quantidade fosse injetada em uma única sessão, informou a direção da clínica aos investigadores.

Os preenchimentos de ácido hialurônico são amplamente utilizados na medicina estética e considerados minimamente invasivos e de risco relativamente baixo.